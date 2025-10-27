「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

１番人気のエネルジコが名手に導かれ、クラシック最終戦を制した。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックに続く勝利で史上初の３連覇、さらに先週の秋華賞（エンブロイダリー）から２週連続のＧ１制覇を達成。またこの勝利で１１年連続のＪＲＡ年間１００勝も達成した。２着には２番人気のエリキング、３着には１３番人気のエキサイトバイオが入った。

“３分間の真剣勝負”−。円熟味を増した手綱さばきが、雨が降り注ぐ淀の夕暮れを熱くさせた。さっそうと先頭でゴールを駆け抜けるエネルジコ。その馬上でルメールは何度も何度も、熱のこもったガッツポーズで喜びをかみしめた。

「信じられないですね。距離が長くとても難しいレース。本当にうれしいです」。同じ勝負服で２週連続の美酒に酔いしれ、前人未到の菊花賞３連覇という偉業も達成した名手は感慨に浸った。

発馬はいつものように遅く、後方からの競馬に。「彼はスタートがあまり得意ではないし、後ろのポジションでと思っていました。長い距離で時間もあるし、１周目は我慢していた」。相棒を信じ、呼吸を合わせながら、じっくりと追走した。

動きだしたのは２周目の２角過ぎ。「突然外のオプションが見えたので、すぐに外に出しました」。外から上がる武豊のマイユニバースを追い掛けるように、前方へ進出。気合を注入しながら最終コーナーを回り、最後の直線を迎えると、ドゥラメンテ産駒の愛馬は一気に加速。傑出した瞬発力を発揮し、上がり最速の脚で馬場の真ん中を駆け抜けた。まさに独壇場。「レース前から勝つ自信がありました」と言い切った通り、ライバルたちを寄せ付けない豪快な勝ちっぷりだった。

管理する高柳瑞師は「うれしいです。トライアルを挟むと間隔が短くなるので新潟記念を選びました。疲れを引きずるタイプなので、より間隔をあけたかった」と安堵（あんど）した。青葉賞を制すも状態が整わず、ダービーへの出走を断念。常に体質の弱さと向き合いながらの調整だったが、「状態を見るとうまくいったのかな」と胸を張った。

「普段のしぐさからは考えられないほど、レースに行くとよく走ってくれます」と、改めてポテンシャルの高さを実感した指揮官。今後については未定だが、「体質の弱さがあるので、そういう部分が成長してくれれば」とさらなる成長に期待を寄せた。馬名の由来はイタリア語で『力強く』。同世代のトップへと君臨した今、新たなステージでさらに力強く輝いてみせる。