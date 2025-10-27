¡Ú¶áµ¦Âç²ñ¡ÛÂçºå¶Í°þ¤¬Íè½Õ¥»¥ó¥Ð¥ÄÅö³Î¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¡¢ÀîËÜÀ²Âç¤¬ÌöÆ°
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµå½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ½à¡¹·è¾¡¡¡Âçºå¶Í°þ10¡½0Å·Íý¡Ê2025Ç¯10·î26Æü¡¡¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Íè½Õ¤ÎÁªÈ´½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¤Ï26Æü¡¢½à¡¹·è¾¡3»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë¤¬4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¡¢Íè½Õ¤Î¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼1Ç¯À¸¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤¬¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î2Ç¯¤Ö¤ê¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤¿¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÀîËÜÀ²Âç¡Ê¤Ï¤ë¤È¡Ë¤¬6²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢7Ã¥»°¿¶¡£Íè½Õ¤ÎÀ»ÃÏ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤ËÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Å·Íý¤ò0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤¹¤´¤¯¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½é²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÀÚ¤êÈ´¤±¡¢¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡£Ï¢ÂÇ¤Ç1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ò¾·¤¤¤¿¤¬¡¢Áê¼ê4ÈÖ¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¡£2²ó°Ê¹ß¤Î5¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¹þ¤á¤¿¡£½éÀï¤Ç»ÔÏÂ²Î»³¤ò6²ó3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¤Î¤Ë¼¡¤°¹¥Åê¡£À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤â¡Ö¤Þ¤À¹Ó¡¹¤·¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¾¡°ø¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£Ãæ3¤Ç¤ÏU15ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢À¤³¦°ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿°ïºà¤À¡£ºÇÂ®146¥¥í¤ò¸Ø¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÂÎ¤ò¤è¤êÂç¤¤¯¸«¤»¤¿¤¤¤«¤é¡¢¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÏÓ¤ò¹â¤¯¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é²¼È¾¿È¤Ç³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ËÁá¤¯¤âNPB¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤âÃíÌÜ¡£Åß¤Î´Ö¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÂçÌö¿Ê¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡þÀîËÜ¡¡À²Âç¡Ê¤«¤ï¤â¤È¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë2009Ç¯¡ÊÊ¿21¡Ë9·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©ÈÓÇ½»Ô½Ð¿È¤Î16ºÐ¡£¾®1¤«¤éÀô¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ÆÅê¼ê¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÉðÂ¢Íò»³¥Ü¡¼¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¤·¡¢Åìµþ¾ëÆî¥Ü¡¼¥¤¥º¤ËÅ¾ÀÒ¡£Âçºå¶Í°þ¤Ç¤Ï1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¡¢ÂçºåÂç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ11¡£50¥á¡¼¥È¥ëÁö7ÉÃ3¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¡¢95¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£