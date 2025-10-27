¡Ú¶å½£¾ì½ê¡Û¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡¡½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×13¾ì½ê¤ÏÎòÂåºÇÂ®¡ÄÀ®ÀÓ¼¡Âè¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£¹Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î¿·ÈÖÉÕ¤¬£²£·Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡££¹·î¤Î½©¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£Àé½©³Ú¤Î·èÄêÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿²£¹ËË¾ºÎ¶¡Ê£²£¶¡áÎ©Ï²¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¾ì½ê¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¿·´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¡Ê£²£±¡á°Â¼£Àî¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê½Ð¿È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£±£³¾ì½ê¤Ï¾®¶Ó¤Î£±£´¾ì½ê¤òÈ´¤¤¤ÆÎòÂå£±°Ì¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¾º¿Ê¡ÊÇ¯£¶¾ì½êÀ©°Ê¹ß½éÅÚÉ¶¡¢Ëë²¼ÉÕ¤±½Ð¤·¤Ï½ü¤¯¡Ë¡£½éÅÚÉ¶¤«¤éÉé¤±±Û¤·¤Ê¤·¤Ç¿·´ØÏÆ¤Ï¡¢£±£¹£¹£±Ç¯²Æ¾ì½ê¤Î½ì°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£Àè¾ì½ê¤Ï¿·¾®·ë¤Ç£±£±¾¡¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¾ì½ê¤ÎÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¤Ï»°Ìò£²¾ì½ê¤ÇÂç´Ø¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î»°Ìò¿Ø¤Ç¤Ï¡¢Àè¾ì½ê¤ÏÅì¾®·ë¤Ç£·¾¡£¸ÇÔ¤À¤Ã¤¿¹â°Â¡Ê£³£µ¡áÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤¬À¾¾®·ë¤Ç»ÄÎ±¡£ËëÆâ¾å°Ì¤Ç¤Ï¡¢ÇìºùË²¡Ê£²£²¡á°ËÀª¥öÉÍ¡Ë¤¬ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¢ÁðÌî²þ¤áµÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê£²£´¡áÆ±¡Ë¤¬Æ±£µËçÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¸ÊºÇ¹â°Ì¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤ÎÄ«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤ÏÀ¾½½Î¾£´ËçÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤ÎËëÆâÉüµ¢¤ò»ë³¦¤ËÆþ¤ì¤¿¡£