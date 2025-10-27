「菊花賞・Ｇ１」（２６日、京都）

１番人気のエネルジコが名手に導かれ、クラシック最終戦を制した。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は２３年ドゥレッツァ、２４年アーバンシックに続く勝利で史上初の３連覇、さらに先週の秋華賞（エンブロイダリー）から２週連続のＧ１制覇を達成。またこの勝利で１１年連続のＪＲＡ年間１００勝も達成した。２着には２番人気のエリキング、３着には１３番人気のエキサイトバイオが入った。

勝てはしなかったが力は出し切った。神戸新聞杯を勝って臨んだ２番人気のエリキングは最後方からの競馬。じっくりと脚をため、２周目の３角から坂の下りを利用して一気に進出を開始した。直線は外から懸命に末脚を伸ばしたがエネルジコとの差は縮まらず、２馬身差の２着に終わった。

「とても素晴らしい状態で競馬場に連れて来てくれました。精いっぱい走り切って、よく頑張ってくれましたが１頭いましたね」。川田は素直に勝ち馬の強さをたたえた。中内田師も「自分の競馬はしてくれました。ただ、１着じゃなかったというだけです。頑張ってくれましたが、勝った馬が強いとしか言いようがないです」と騎手と同じような言葉を口にした。

「切れ味がある子なので」と指揮官はきれいな馬場を希望していたが、雨が降る中での競馬。発表は稍重だった。もし良馬場だったら−と言いたくなるところでも「これも競馬ですから」とさばさばとした表情。今後に関しては「今回、前回といい競馬をしてくれたので、馬の様子を見て。また大きな舞台に行けるよう、チーム一同頑張っていきたい」と前を向いた。いつかはＧ１馬に。今回はまだその時ではなかったが、いずれキングを襲名する日は訪れる。