¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤ÎÂç¤¤ÊÐªÎ¥
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢ÅÞÆâ³°¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡Ö¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¡×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÂÎÀ©¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤â¤Î¤Ï¸À¤¤¤è¤¦¡¢¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛÂÎÀ©¤ÎÈ¯Â¤ËºÝ¤·¡¢ËãÀ¸ÂÀÏºÉûÁíºÛ¤È¡Ê¤½¤ÎµÁÄï¤Ç¤â¤¢¤ë¡ËÎëÌÚ½Ó°ì´´»öÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÎ¾ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÊóÆ»¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÉ½¸½¤Ïü¥È×ÀÐ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥Èü¥¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¸µºâÌ³Âç¿Ã¤Ç¤¢¤ëÏ·àÖ¤ÊÀ¯¼£²È¤¿¤Á¤òü¥±¢¤Î¸¢ÎÏ¼Ôü¥¤ÈÈéÆù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆÉ¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤Î°ì·ï¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Îü¥±¦ÇÉ¡¦ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÀ±ü¥¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤È¡¢ÎäÅ°¤ÊÀ¯¼£Åª¸½¼Â¤È¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¶áÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¡¢Àè±ÔÅª¤Ê¼çÄ¥¤ò¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹È¿ÂÐÂ¦¤Î¸ÀÀâ¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÉÒ¤ËÈ¿±þ¤·¡¢·ã¤·¤¤¹¶·âÀ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤¬È¿¥È¥é¥ó¥×Åª¤Ê¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥È¥ê¥¬¡¼¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡×¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤âÊÝ¼éÁØ¤Î°ìÉô¤Ë»÷¤¿·¹¸þ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì·½âÅÀ¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖºâÌ³¾Ê¤Î¸¤¡×¡ÖÈ¿Æü¡×¤ò´Þ¤à¥ì¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¸Ä¿Í¹¶·â¤ò¤¹¤ëÆ°¤¤â»¶¸«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖÈ¿¸¶È¯¡×±¿Æ°¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿2012Ç¯¤´¤í¤Ë¡Ö¸¶È¯¿ä¿Ê¡¦¹¹ð¡¡Ê¸²½¿Í¥ê¥¹¥È¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿»þ¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤ÊµÒ´ÑÀ¤Î·çÇ¡¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¼ÂºÝ¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿ü¥¥Ó¥¥Ó¥ü¥¤Î»Ù»ýÁØ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¸øÌó¤¬¡Ö³Ñ¤òºï¤é¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤Æ´Ý¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤Ë¤è¤ë¼åÂÎ²½......¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤Ï³Æ½ê¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯ºö¤äÈ¯¿®¤ò¡Ö¸½¼ÂÏ©Àþ¤Ë½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ï¡¢¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀ¶ÂùÊ»¤»吞¤à¡¢Âç¿Í¤ÎÂÅ¶¨¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸¶Íý¼çµÁ²½¤·¤¿Ç®¶¸Åª¤Ê»Ù»ý¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖµìÍè·¿À¯¼£¤Ø¤Î·Þ¹ç¡×¤È¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Ë¹â»Ô»á¤Î¼êË¡¤Î¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ù»ý¼Ô¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ç¥Õ¥ìÃ¦µÑ¤¬¤½¤Î¾Úµò¤À¡×¡Ö¸½¾õ¤Î±ß°Â¤ä¼Â¼ÁÄÂ¶â¤ÎÄäÂÚ¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤È¤¤¤¦ü¥³°ÅªÍ×°øü¥¤Î¤»¤¤¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¡£°ìÉô¤Ë¤ÏÂÅÅö¤Ê¸«Êý¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏµÒ´ÑÅª¤ÊÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¥ì¥¬¥·¡¼¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Îü¥¼«¸ÊÀµÅö²½¤ÎÊª¸ìü¥¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤â¤½¤â¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥ÈÃÏÅÀ¤ÏÄ¶±ß¹â¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÄ¶±ß°Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¾É¾õ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤ËÆ±¤¸½èÊýäµ¤òÍÑ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢²¾¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬ºâÀ¯½ÐÆ°¤ä¸ºÀÇ¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤â¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ë²¿¤¬µ¯¤¤ë¤«¡£
ºÇ¶á¤Î¶âÍ»»Ô¾ì¤ÎÆ°¸þ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç ü¥ÏÂÀ½¥ê¥º¡¦¥È¥é¥¹ü¥¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê±Ñ¥È¥é¥¹À¯¸¢¤Ï¸ºÀÇÀ¯ºö¤ò»Ô¾ì¤ËµñÀä¤µ¤ìÃ»Ì¿¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£ºâÀ¯µ¬Î§¤ò½Å»ë¤¹¤ëËãÀ¸»á¤â¤Ë¤é¤ß¤òÍø¤«¤»¡¢¹â»Ô»á¤Ïü¥¸«¤¨¤¶¤ëÝ£¡Ê¤ª¤ê¡Ëü¥¤ÎÃæ¤Ç²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏºâÀ¯¡¦¶âÍ»À¯ºö¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹â»Ô»á¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÄ¾¸å¡¢ÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ÎÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î¸ø¼°»²ÇÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ü¥»ö¼Â¾å¤Î¸«Á÷¤êü¥¤òÁá¡¹¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¸½¼ÂÏ©Àþ¡×¤â¡¢¸«¤ë¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÊÑÀá¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢Èà½÷¤Ïº£¸å¤â»Ù»ý¼Ô¤Ø¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖºâÌ³¾Ê°¶ÌÏÀ¡×¡Ö³°¹ñ¿Í¤¬¤â¤¿¤é¤¹´íµ¡¤ÈÌÂÏÇ¡×¤ò¶¯¤á¤ËÈ¯¿®¤·Â³¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¸ºÀÇ¤âÀÑ¶ËºâÀ¯¤â¾®µ¬ÌÏ¤Ë´Ý¤á¤é¤ì¡¢ü¥»ö¼Â¾å¤Î°ÜÌ±ü¥¤â¤¦¤ä¤à¤ä¤Î¤Þ¤ÞÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©