¡Ú¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡Û¹âÌÚÈþÈÁ¡¡ºÆ¤Ó¥á¥À¥ëÎÌ»º¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ï¥±¡Ä¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëàÂçÆñÅ¨á
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿Ç¤Ì³¤È¤Ï¡½¡½¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÁ´ÆüËÜµ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¡Ê£²£¶Æü¡¢Ä¹Ìî¡¦¥¨¥à¥¦¥§¡¼¥Ö¡Ë¡¢½÷»Ò£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ï£²£°£²£²Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ë¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£³£±¡á£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬£±Ê¬£µ£µÉÃ£¸£µ¤Ç£±£°Ç¯Ï¢Â³£±£°ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£Ï¢ÇÆ¤ÏÁ´¼ïÌÜ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃ±ÆÈºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Æ¤â¡¢¹âÌÚ¤ÎÉ½¾ð¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤Î³ê¤ê¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¡¢¥¿¥¤¥à¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢£²°Ì¤Îº´Æ£°½Çµ¡Ê£²£¸¡á£Á£Î£Á¡Ë¤È¤Ï¤ï¤º¤«£°ÉÃ£±£²º¹¡£¡ÖÉ¾²Á¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¡£¥¿¥¤¥à¤À¤±¸«¤ë¤È·ë¹½ÃÙ¤á¡£À¤³¦¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤â¤Ã¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶â¤ò´Þ¤à£´¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ËÌµþ¸ÞÎØ¸å¤Ï¡Ö£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¶â¥á¥À¥ë¡×¤òºÇÂç¤ÎÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¿¡£ËÜÌ¿¼ïÌÜ¤Ç¤ÎÄºÅÀ¼è¤ê¤Ø¡¢¸½ºß¤Ïµ»½ÑÌÌ¡¢Æ»¶ñÌÌ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£ºÇ¹â¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²áÅÙ¤Ê¿´ÇÛ¤ÏÉÔÍ×¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Öº£¤Ï¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤Þ¤À£×ÇÕ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ç¯¤Ï£³·î¤ËÌîµå¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£×£Â£Ã¡Ë¡¢£¶¡Á£··î¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¹âÌÚ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³èÌö¤Î´üÂÔ¤âÇØÉé¤¦¡£ÊÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é£×£Â£Ã°ì¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÄ¹¤¯Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¹âÌÚÁª¼ê¤Ë¤Ï¤¼¤Ò¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Ï£±£°£°Æü¤¢¤Þ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤Ç¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤òºÇ¸åËÜÈÖ¤ÇÁ´Éô½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¹âÌÚ¡£»Ä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Ç¿´µ»ÂÎ¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëËá¤¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¡£