¡Ú¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¡Û¶¶ËÜÀé¹É Sareee¤È11¡¦16°ìµ³ÂÇ¤Á¡ªà¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ò¡¼¥ëá¤Ö¤ê¤ò·Ù²ü¡ÖÎäÀÅ¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡ÊÀç½÷¡Ë¤Î¶¶ËÜÀé¹É¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢ÂÇÅÝà¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ò¡¼¥ëá£Ó£á£ò£å£å£å¡Ê£²£¹¡Ë¤ØÀÅ¤«¤ÊÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï£²£¶Æü¡¢ÃÄÂÎ¤Þ¤¿¤®¤ÇÌó£²»þ´Ö¤Î´Ö¤Ë£²Ï¢Àï¤ò¹Ô¤¦¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¡£Àç½÷¤Î¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£ÇÂç²ñ¤ÇÍ¥±§¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¡Ö¥Á¡¼¥à£²£°£°¥¥í¡×¤Ç¤µ¤¯¤é¤¨¤ß¡õ½Ù²Ï¥á¥¤¤Ë²÷¾¡¤¹¤ë¤È¡¢ÂçµÞ¤®¤Ç¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ë°ÜÆ°¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÌ¾Ìç¡¦°ÂÉô³Ø±¡¹â¤Î¸åÇÚ¡¢»³²¬À»Îç¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç´°¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î£±Æü¤ò½ª¤¨¡Ö¡Ê£±ÀïÌÜ¤Î¡Ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÂÎ¤â·Ú¤¤¤·¡¢Ä´»Ò¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È²øÊª¤Ö¤ê¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö°ú¤¼õ¤±¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¶¯¤¤»ä¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤·¤¿¡£
¡¡ÂÎÎÏ¤Ø¤Î¼«¿®¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ä¤±¤¿¶¶ËÜ¤Î¼¡¤Ê¤ëÊÉ¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£±£°¼þÇ¯µÇ°Âç²ñ¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë£Ó£á£ò£å£å£å¤À¡£¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÅÙ¡¹¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤¬¤ëÂÀÍÛ¿À¤ò¡Ö¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ËÁê¼ê¤òÅÜ¤é¤»¤ëºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¦¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤¿¾å¤Ç¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»þ¤ÎÊý¤¬¼å¤ß¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ä¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö¼«Ê¬¤¬¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤ËÅÜ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤Þ¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎäÀÅ¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈàÈ×³°Àï½Ñá¤Ø´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·Ù²ü¡£¾¡Íø¤Ø¤Ï´®Ç¦ÂÞ¤ÎÂç¤¤µ¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£