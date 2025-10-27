Unihertz、5G対応フルキーボード搭載スマホ「Titan 2」を一般販売開始！10月27日13時より予約受付して12月に出荷予定。価格は約5万8千円
|5G対応フルキーボード搭載スマホ「Unihertz Titan 2」が一般販売開始！
Unihertz（ユニハーツ）は24日（現地時間）、QWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマートフォン（スマホ）「Titan」シリーズの最新モデル「Titan 2」を一般販売開始するとお知らせしています。日本時間（JST）の2025年10月27日（月）13：00に一般販売の予約受付を開始し、予約販売分は2025年12月に出荷予定とのこと。
なお、Titan 2はすでに紹介しているように今年6月にクラウドファンディングサービス「Kickstarter」で支援を開始し、支援額は100個限定のSuper Early Birdによる229ドル（約35,000円）からとなっており、支援者にはリワードとしてすでにこの10月より出荷が開始されています。
UnihertzはこれまでにQWERTY配列の物理フルキーボード搭載スマホとしてTitanシリーズを展開しており、これまでに初代「Titan」からはじまり、「Titan Pocket」、「Titan Slim」の3機種をリリースしていましたが、いよいよ5Gに対応したTitan 2が登場しました。Titan 2は新たに正方形な約4.5インチ1440×1440ドット液晶ディスプレイを搭載し、その下にQWERTY配列の物理フルキーボードを搭載してより正方形に近いスタイルとなりました。
また新たに背面に約2インチ410×502ドット液晶サブディスプレイを搭載し、簡単な通知などの確認ができるようになっています。サイズは約137.8×88.7×10.8mm、質量は約235g、本体色はブラックの1色のみ。パッケージにはTitan 2本体のほか、ACアダプター（USB Type-C）、USB Type-C to Cケーブル、画面保護フィルム、イヤホン変換ケーブル（3.5mmイヤホンマイク端子 to USB Type-C端子）、SIMピン、ユーザーガイド、保証書が同梱されています。
QWERTY配列のフルキーボードはこれまでのTitanシリーズからより進化しており、合理的なキー配置と快適なタッチ感で入力効率を向上し、暗所では自動点灯するバックライトを搭載しています。またすべてのアルファベットキーにショートカットを設定可能で、画面操作なしのアプリ起動や機能切り替えを実現し、さらに引き続いてキーボード表面にタッチセンサーが搭載されていてスワイプ操作によって画面を上下左右スムーズにスクロール可能で、加えてキーボードジェスチャーで入力したい箇所へカーソルを自在に移動できるようになっています。
チップセット（SoC）にはMediaTek製「Dimensity 7300」が搭載され、CPUはオクタコア（2.6GHz Arm Cortex-A78×4＋2.0GHz Arm Cortex-A55×4）、GPUはデュアルコア（Arm Mali-G615 MC2）で、初代Titanと比べると、総合的な性能で240％、CPUで202％、GPUで34％も向上し、内蔵メモリー（RAM）も12GB（LPDDR5）となったため、性能が268％も向上しています。また内蔵ストレージは512GB（UFS3.1）で、microSDカードなどの外部ストレージスロットは非搭載となっています。
＜フロントカメラ＞
・約3200万画素CMOS＋広角レンズ
＜リアカメラ＞
・約5000万画素CMOS＋広角レンズ
・約800万画素CMOS＋望遠レンズ（光学3.4倍）
その他の仕様では5050mAhバッテリーおよび急速充電（最大33W）、USB Type-C端子（OTG）、Wi-Fi 6に対応したIEEE802.11a／b／g／n／ac／ax準拠（2.4および5GHz）の無線LAN、Bluetooth 5.4、赤外線リモコン、NFC Type A／B、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS）、FMラジオ、指紋センサー、加速度センサー、ジャイロセンサー、近接センサー、環境光センサー、電子コンパス、大型スピーカーなど。
SIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが2つで、デュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）をサポートし、携帯電話ネットワークの対応周波数帯は以下の通り。OSはAndroid 15をプリインストールしており、標準の文字入力アプリは英語（US、UK）およびドイツ語（QWERTYZ、QWERTY）、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、オランダ語、フランス語（AZERTY、QWERTY）、ロシア語、日本語、中国語（Pinyin、Phonetic、Canjie、Quick Input）に対応しています。
5G NR: Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20*, n25, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n71**, n77, n78
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20*, 25, 26, 28A, 28B, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71**
3G W-CDMA: Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 / CDMA 2000: Band BCO, BC1
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
*Supported only by the General Version
**Supported only by the US Version
✨ もうすぐリリース！⌨️— UnihertzJapan (@UnihertzJapan) October 24, 2025
𝗧𝗶𝘁𝗮𝗻 𝟮 予約販売は 𝟭𝟬月𝟮𝟳日 𝟭𝟯:𝟬𝟬（𝗝𝗦𝗧/𝗨𝗧𝗖+𝟵） より開始！予約期間中 $𝟮𝟬 𝗢𝗙𝗙 お得。
📦 予約オーダーは12月中で順次発送されます。Titan 2 をチェック ＞ https://t.co/Sh5o7qIa2j pic.twitter.com/VrJk8H2JDx
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Unihertz Titan 2 関連記事一覧 - S-MAX
・Unihertz、5G対応の物理キーボード搭載スマートフォン「Titan2」の一般販売を開始 ── ノスタルジーと最先端が融合した次世代ガジェット | Unihertz株式会社のプレスリリース
・Unihertz Titan 2 - 最新の5G QWERTY物理キーボードスマートフォン | SIMフリー、5G、Android 15、512GB、デュアルSIM、赤外線、NFC、GPS、指紋認証、ブラック