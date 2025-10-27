ランチ代、いくらまで出せる？年収1100万円の男性「1500円。1000円以下で食べられる場所がない」

物価高で家計がきつい、できれば普段のランチ代は安く済ませたいという人も多いのでは。投稿を寄せた埼玉県の50代男性（営業／年収650万円）は、

「できれば700円台で済ませたいが850円くらいまでに抑えたい」

と、物価高の中で苦慮していることがうかがえる。営業職だけに、昼食は「外出先や会社近くの中華チェーン店や定食屋さん」と外食が多いようだ。（文：長田コウ）

「1000円以内なら最高」と本音こぼす

一方で東京都の50代男性（事務・管理／年収1100万円）は、「概ね1000円から1500円の間くらい」と明かす。高年収だけに上限も1500円と高めに見えるが、そこには都会ならではの事情があった。

「理由は、1000円以下で食べられる場所がないから」

実際は、デパ地下弁当を会社の自席で食べることが多いそうだ。

東京都の50代女性（営業／年収300万円）も営業職のせいか、ファミレスや個人のお店でお昼を食べるのが基本だそう。以前は弁当を持参することもあったが、不都合なことが多かった。

「お弁当などを持って行ってたこともありますが、そんな時にお昼に誘われて行くと、弁当が残る。なので持って行くのを辞めました。夏は車に置いておけないし。冬は冷たいし」

予算は「1500円まで」だが、「1000円以内なら最高」と本音をこぼしている。

派遣社員の50代女性（東京都／事務・管理／年収250万円）は、「800円位、社員食堂」と堅実だ。「食べるとこが職場周辺にないから」という理由のほか、「在宅ワーク時は600円位でお弁当作る場合もある」と、状況に応じてやりくりをしているようだ。

