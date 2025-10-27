どんな嫌がらせ？ 体調不良の社員に社長が渡した新聞記事がひどかった → 病気の原因「仕事のストレス」だけ黒塗りに

理不尽なことが頻発するような会社では誰だって働きたくない。投稿を寄せた東京都の40代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収650万円）は、10人規模の会社で働いていたときの残念な出来事を振り返った。

ある社員がゴールデンウイークにつなげて有給休暇を取ろうとした際、上長は業務に支障がないにもかかわらず、「うちはそんなふうに有給を取らせない！」と怒り出したという。これは理不尽極まりない。（文：長田コウ）

部下の心配をしてくれているのかと思いきや……

極めつけは、男性が逆流性食道炎になったときのことだった。

「社長が新聞の切り抜きをデスクに置いてくれた。逆流性食道炎の原因が書かれた切り抜きだった」

一件、部下を心配する行動に見える。しかし、そんなわけはなかったのだ。

「心配してくれていると思った矢先、切り抜きをよく見ると、食生活、運動不足、に加えもう一項目あったがマジックで黒塗りされていた。光に透かしてよく見ると仕事のストレスと書いてあった」

社長は「仕事のストレスではなく食生活と運動生活が原因だ」と暗に示したかったというのだ。男性はこれを「セルフ開示型のパワハラ」で「社長自体がストレス」だったと書いている。

