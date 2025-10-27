◆関西大学ラグビーＡリーグ▽第４節 京産大４９―２６同大（２６日・鶴見緑地）

同大が京産大に２６―４９で敗れ、同大学で初めて３年連続で全国大学選手権出場を逃すことになった。全国選手権優勝４度、関西リーグ優勝最多４８度を誇る名門が、苦しいシーズンを送っている。関学大は、関大との伝統の“関関戦”を制して、開幕４連勝を飾った。次節では、同じく無敗中の天理大と対戦する。

雨中の奮闘も実らず、同大が今季３敗目を喫した。関西屈指の強豪相手に、後半２０分で２６―２８の試合を展開。しかしそこから３トライを許し、永山宜泉監督（５５）は「４年生は必死にラグビーに向き合ったと思うが、京産大の４年間には追いつかなかった」と、肩を落とした。

残り３試合で現在３位の関学大との勝ち点差は１５となり、直接対決で敗れているため、全国大学選手権出場の可能性が消えた。３年連続で全国切符を逃すのは同大学初の屈辱。ＳＯ大島泰真主将（４年）＝京都成章＝は「一生懸命やったんですけど…届かなかった。それ以外はない」と、落胆した様子だった。

試合後のミーティングでは、最後までやり遂げることが次の世代につながることだと、意識を共有した。「落ち込んでいる暇はない。残り３試合全部勝つつもりでやりますし、全部勝つので」と大島主将。名門のプライドを最後まで見せつける。（森口 登生）