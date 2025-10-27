◆秋季近畿地区大会▽準々決勝 滋賀学園２Ｘ―１近江（２６日・さとやくスタジアム）

来春のセンバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準々決勝３試合が行われた。滋賀学園は、中野壮真一塁手（２年）のサヨナラ打で近江との“滋賀ダービー”に勝利した。

劇的な幕切れだった。１―１の９回１死満塁、滋賀学園・中野がスライダーをはじき返し、打球は三遊間を破った。県大会準決勝で延長１０回タイブレークの末に、６―８で屈した近江に雪辱した。滋賀学園ナインは歓喜の涙、近江は悔し涙を流した。「めちゃくちゃうれしかった。この満塁も、チームがつないでくれたおかげ」。ヒーローは誰よりも声を張り上げて、校歌を熱唱した。

チームは２０２４年夏から２季連続で甲子園に出場。中野らはアルプス席で、話題になったキレキレのダンスで応援した。自身を「調子に乗りやすいところがある」と分析し、生活面から襟を正した。毎朝、校門前のゴミ拾いに加え、朝練習開始の１時間半前から自主練習に取り組んだ。努力が実を結び、滋賀大会の３位決定戦では満塁本塁打を放った。「野球以外の部分が成長したから、プレーも伸びた」と、山口達也監督（５４）からも評価されるようになった。

チーム内で意見をぶつけ合うことで一つになり、滋賀３位から来春センバツ出場が濃厚な位置まで上り詰めた。「目標は出場することではなく、全国制覇すること」と中野。過去の甲子園最高成績は８強。この世代で歴史を塗り替える。（藤田 芽生）