¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ£µÇ¯¤Ö¤ê¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ËÅö³Î¥é¥ó¥×¡¡µÜÅÄÂî°¡¤É¤í¤ó¤³¥Î¡¼¥Î¡¼Ã£À®¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¢¡½©µ¨¶áµ¦ÃÏ¶èÂç²ñ¢¦½à¡¹·è¾¡¡¡¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ£³¡½£°³à¸¶³Ø±¡¡Ê£²£¶Æü¡¦¤µ¤È¤ä¤¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Íè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¡Ê£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£¹Æü³«Ëë¡Ë½Ð¾ì¹»Áª¹Í¤Î½ÅÍ×¤Ê»²¹Í»ñÎÁ¤È¤Ê¤ë½©µ¨¶áµ¦Âç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡£³»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¤Ï¡¢ÇØÈÖ¹æ£±£±¤ÎµÜÅÄÂî°¡¡Ê¤È¤¢¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬Ìµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ»î¹ç¤òÃ£À®¡£±«¤ÎÃæ¤Ç£±£±»°¿¶¤òÃ¥¤¤¡¢½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯°ÊÍè¡¢£µÇ¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ËÅö³Î¥é¥ó¥×¤ò¤È¤â¤·¤¿¡£¼¢²ì³Ø±à¤Ï¡¢ÃæÌîÁÔ¿¿°ìÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ç¶á¹¾¤È¤Î¡È¼¢²ì¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ë¾¡Íø¡£Âçºå¶Í°þ¤ÏÅ·Íý¤Ë£¶²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ËÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚº½¹ß¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢º¸ÏÓ¤Î¾Ð¤ß¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡££³¡½£°¤Î£¹²ó£²»à°ìÎÝ¡¢¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡¦µÜÅÄ¤ÏºÇ¸å¤ÎÂÇ¼Ô¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¼«¿È½é¤Î¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£µö¤·¤¿¤Î¤Ï£²»Íµå¤Î¤ß¡£½é²ó¤Î£²¼ÔÏ¢Â³¤«¤é£±£±Ã¥»°¿¶¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é½çÄ´¤Ë¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤ÏºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£·²ó¤Þ¤Ç¤Ï£±¿Í¤ÎÂÇ¼Ô¤â½Ð¤µ¤Ê¤¤´°Á´Åêµå¡£¡ÖºÇ½é¤«¤é°µÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ºÇÂ®£±£³£·¥¥í¤Ê¤¬¤é¡¢²óÅ¾¤Î¤¤ì¤¤¤µ¤òÄÉµá¤¹¤ëÄ¾µå¤È¡¢·è¤áµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¶î»È¤·¤Æ£³²ó¤Þ¤Ç¤Ë£·»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡££¸²óÀèÆ¬¤Î»Íµå¤Ç´°Á´»î¹ç¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Æ°ÍÉ¤â¤Ê¤¯¸åÂ³¤ò£³¿Í»Â¤ê¡£½ªÈ×¤ÏÉÑÈË¤Ë¥Ü¡¼¥ë¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É±«¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¡ÖÅê¤²¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡¢°¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡£±Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æþ³ØÅö½é¤«¤é¹â¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Åö½é¤ÏÅêµå¤Ë¾Ã¶ËÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤¢¤Ã¤¿Éª¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÇØÈÖ¹æ£±¤òÃå¤±¤¿º£²Æ¤Þ¤Ç°ãÏÂ´¶¤ÏÂ³¤¤¤¿¡£ËèÆü¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ê¤É¡¢´ðÁÃÅª¤Ê¥±¥¢¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤«¤éÉÔ°Â¤â½ù¡¹¤Ë²ò¾Ã¡£ÇØÈÖ¹æ£±£±¤ÇÄ©¤ó¤Àº£½©¤Ï¡¢£²£µÆü¤Î¶â¸÷Âçºå¤È¤Î½éÀï¤âµß±ç¤Ç£²²ó£²¡¿£³¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Â³¤¯²÷Åê¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¾°Î¶´ÆÆÄ¡Ê£¶£±¡Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤éÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡£¹â¹»À¸¤Ï²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡½Õ²ÆÏ¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿£²£±Ç¯°ÊÍè¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤ËÅö³Î¥é¥ó¥×¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÜÅÄ¤Ï¡ÖÇØÈÖ¹æ£±¡Ê¤òÂ¾Áª¼ê¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤³¤È¡Ë¤Ï²ù¤·¤¤¡£¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï¼è¤êÊÖ¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢Á´¤¯ËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Íè½Õ¤ÎÀ»ÃÏ¤ò¸«¿ø¤¨¡¢º£¸å¤â¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼Ã¥´Ô¤Ø¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£¡ÊÀ¥Àî¡¡Éö²Ö¡Ë