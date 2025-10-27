◆アメリカンフットボール▽関西学生１部リーグ第６節 立命大２７―１０関大（２６日・たけびしスタジアム京都）

立命大は関大との無敗対決に２７―１０で快勝した。ＱＢ竹田剛（４年）＝大産大付＝がタッチダウン（ＴＤ）パス２本を成功するなど活躍。関学大は５ＴＤで神戸大に４４―０と大勝した。優勝争いは６勝の立命大と５勝１分けの関学大の２校に絞られ、最終節の直接対決（１１月９日・万博記念競技場）で立命大は引き分け以上で、関学大は勝てば優勝となる。また、関大を含む上位３校の全日本大学選手権（決勝が１２月１４日の甲子園ボウル）出場も決まった。

立命大・竹田の正確なパスがリベンジ劇を呼んだ。学生日本一となった昨季、唯一黒星を喫した関大が相手。「頑張りました。昨年はパスを通せなかったので」。３―７の第２クオーター（Ｑ）２分１３秒、１０ヤード先のＴＥ青木蓮（４年）＝大阪学芸＝に通って逆転成功だ。

さらに、第２Ｑ残り６秒、ＲＢ蓑部雄望（たけみ、３年）＝佼成学園＝への９ヤードＴＤパスも決めた。高橋健太郎監督（４４）は「並々ならぬ思いが出た」と称賛。竹田はパスで２２１ヤード、ランで４２ヤードを記録した快勝にも「全日本で当たれば、もう一度勝つ」と慢心はない。

兄はＤｅＮＡ投手で昨年ドラフト１位右腕の祐（２６）。今季プロ初勝利など４勝し、阪神とのＣＳ最終ステージ第２戦（甲子園）でも力投した姿を見て「めっちゃ頑張ろうと思えた。いい兄です」。ＣＳ終了後、帰省した兄と食事した際に「もっとビタミンを取れ」と助言されると早速、果物を摂取して体調を整えた。

最終節は、昨季リーグ優勝を分け合った関学大戦。「向こうもめっちゃ強い。細かい部分を突き詰め、いいオフェンスをしたい」。引き分け以上で３年連続１５度目Ｖだが、司令塔はチームを勝たせるパスを追求する。（田村 龍一）