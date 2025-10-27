◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 最終日（２６日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

単独首位で出たメルセデセス（年間ポイント）ランキングトップの佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が今季、通算とも４勝目を挙げ、初の年間女王に前進した。６バーディー、１ボギーの６７をマークし、大会記録を６打更新する通算２５アンダー。２位との１１打差は日本勢ツアー最大に並び、歴代２位タイ。初日からの首位を守り、５月のブリヂストンレディスに続く完全優勝を達成した。同一年の４日間大会での複数回完全Ｖはツアー史上初の快挙となった。

相手はいない。自分との闘いだった。逃げ切った佐久間は控えめにバンザイをした。「１００点をつけてもいいぐらいのゴルフが４日間できた。２５アンダーまでいくとは思わなかったのでビックリ」。日本勢のツアー記録に並ぶ１１打差をつけ、ブリヂストンレディスに続く完全Ｖで４勝目。４日間大会で複数回の完全優勝を同一年に達成するのは、ツアー史上初の快挙だった。

８打差をつけスタートした１８ホールは、いつもより長く感じた。「正直どんな気持ちでプレーしていいのか難しかった」というが心は緩まなかった。大会開幕前に、右に向きがちだったアライメント（ターゲットに対する構え）のズレを修正。この日も意識しながら回り「それがうまくいったのが一番」。毎試合同行する父・浩太郎さんは前夜に「寝違えだけは気をつけろよ」と声をかけた。他に言うべきことが見当たらないほど状態に不安はなかった。

男子ツアー９４勝で師匠の尾崎将司（７８）の教えが胸にある。「最初の３ホールと最後の３ホールだ。いいスタートをして、いい締めで終われ」。この言葉を大切にツアーを戦っている。２日目は１６番から３連続バーディーフィニッシュ。最終日も３番までに２つ伸ばし「ジャンボさんからの学びを生かせていると思う」と自身の成長を実感した。２週後の日米共催大会ＴＯＴＯジャパンクラシックで優勝なら、米ツアーに挑戦する可能性もある。「勝てれば考えたい。（可能性は）ゼロではない」と明かした。

今季開幕前に掲げた「ツアー初勝利」の目標を上方修正した。「年間女王になりたいと強く思うようになった。そのためにも５勝はしたい」。５４０ポイント差をつけ女王に前進した。優勝賞金３６００万円を上積みし、今季賞金は１億９５００円を超えた。史上４人目の年間獲得賞金２億円もすぐそこだ。「去年までは『１億円にいきたい』という思いでプレーしていた。今年は倍稼げたらいいな」。女王戴冠と大台突破へ、強みは増すばかりだ。（高木 恵）

◆佐久間の記録

▼完全優勝 ４日間大会の同一年複数回達成はツアー初。森口祐子、宮里美香、申ジエ、山下美夢有が複数回達成しているが同一年は初めて。

▼２５アンダー ツアー２位。昨年の大東建託・いい部屋ネットレディスで川崎春花が記録した２８アンダーに次ぐ最少ストローク優勝。

▼１１打差 日本人タイ。ツアー記録はローラ・デービース（英国）の１５打差（１９９６年、伊藤園レディス）。２位が樋口久子（７３年、東海クラシック）、服部道子（９８年、伊藤園レディス）、不動裕理（２００４年、日本女子オープン）の１１打差。

▼大会記録 １４年大山志保の１９アンダーを更新

▼史上４人目の年間賞金２億円突破へ接近 イ・ボミ（１５年）、山下美夢有（２２、２３年）、竹田麗央（２４年）に続く年間２億円突破まで約５００万円。