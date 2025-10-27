女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は２６日、神戸市立中央体育館で行われた第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催した。

リーグは第１２節から、第１１節までのレギュラーシーズン成績上位６クラブと下位５クラブに分かれて戦うファイナルシーズンに突入。この日、上位リーグは２試合が行われ、レギュラーシーズン４位のアルコ神戸は同１位の昨季王者・ＳＷＨレディース西宮に３―２で逆転勝ちを収めた。

神戸は１点を追う第２ピリオド８分、女子日本代表として５月のアジア杯優勝に貢献した高橋京花のゴールで同点。同１５分に追加点を奪われたものの、２分後に再び高橋が同点弾を決めて試合終了間際の逆転劇につなげた。「失点に絡んでしまったので『やらないといけない』気持ちの方が強かった。入って良かった、という安心感があります」と安どの表情を見せた高橋。本拠地での貴重な１勝に「緊張と喜びがあって、全力でプレーしました。ホームで勝てたことはすごくうれしい」と声を弾ませた。