女子フットサル最高峰リーグ「メットライフ生命女子Ｆリーグ ２０２５―２６」は２６日、神戸市立中央体育館で行われた第１３節を「メットライフ生命女子Ｆリーグ タイトルパートナー記念ＤＡＹＳ」として開催した。

リーグは第１２節から、第１１節までのレギュラーシーズン成績上位６クラブと下位５クラブに分かれて戦うファイナルシーズンに突入。この日、上位リーグは２試合が行われ、２季ぶりの優勝を狙うレギュラーシーズン２位のバルドラール浦安ラス・ボニータスは、同３位の立川アスレティックＦＣレディースに２―１で勝利し首位に浮上した。

第１ピリオド４分に先制を許した浦安だったが、同１５分に江口未珂のゴールで振り出しに戻すと、江口は第２ピリオド開始早々に逆転弾。チームは終盤、立川に押し込まれる展開となったが、体を張った守備でリードを守り切った。浦安はレギュラーシーズン第１０節で立川に２―４で敗れていただけに「ここに向けてずっと練習してきた、と言っても過言ではないくらい」と米川正夫監督。「選手たちは（練習の成果を）ピッチで表現してくれた。良いゲームでした」と賛辞を送った。