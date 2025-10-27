ベテラン俳優・正名僕蔵の“爆弾発言”にスタジオ騒然 山田裕貴「映していいのか分からない」水野美紀「歴史に残る“神回”」
27日午後7時から放送されるフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』は、火曜新ドラマチームVS映画『爆弾』チームVS俳優芸人チームによる俳優バトルスペシャルを行う。火曜新ドラマチームは、原田泰造に加え、火9ドラマ『新東京水上警察』より加藤シゲアキ（NEWS）と皆川猿時、火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』よりW主演を務める齊藤京子と水野美紀が参戦。映画『爆弾』チームは、名倉潤と堀内健（ネプチューン）に加え、主演の山田裕貴、片岡千之助、正名僕蔵が集結する。
【写真】「うめ〜！」幸せそうな顔で真っ昼間からビールを飲む山田裕貴
さらに、俳優としても活躍中の芸人たちが集まった俳優芸人チームには、林修に加え、児嶋一哉（アンジャッシュ）、品川祐（品川庄司）、鈴木拓（ドランクドラゴン）、坪倉由幸（我が家）、斎藤司（トレンディエンジェル）、中野周平（蛙亭）が登場する。
映画『爆弾』チームは、名倉が「豪華なメンバーやし、強いと思うよ。みんな頭がいいから」と自信を見せる一方、山田は「僕、頭いいイメージあります？ 大丈夫かな…」と不安をのぞかせる。また、堀内が「（正名）僕蔵ちゃんは僕の1個下です。今日は“僕蔵”って呼んでいいよね？」とフランクに問いかけると、正名は「はい…それでお願いします…」と恐縮しながら返答。堀内が「スワイプするのに手が（乾燥して）パサつく…」とこぼすと、正名がすかさず「リップクリームでもいいですか？」と取り出して見せ、スタジオは笑いに包まれる。冒頭から息の合ったチームワークと穏やかなムードを見せる映画『爆弾』チーム。その実力に期待が高まる。
一方、俳優芸人チームでは、児嶋が「メンバー渋すぎるでしょ…」と不安を口に。別室にいた初登場の中野が「そんなことないよ〜！ 頑張れ〜！」と元気に声援を送り、和ませる場面も。そして鈴木からは「なんで俺がここに呼ばれたのかちょっと不思議ですけど…」とぼやくと、坪倉が「（相方の）塚地さんですよね、普通…」と即座にツッコミを入れ、笑いが起こる。そんな鈴木も実は、NHK大河ドラマに出演するなど、数々の名作ドラマに出演している俳優芸人。果たして、二足のわらじを履く俳優芸人チームは、俳優バトルを制することができるのか。
2ndステージ「漢漢パニック」では、火曜新ドラマチームから齊藤がトップバッターとして登場。「私、1番なので、めっちゃテンション高いです！ 漢字は本当に得意なので、いきたいと思います！」と自信満々の表情で意気込みを語る。また、作家としても活躍する加藤に注目が集まる中、本人は「実際に書くのは何だっけ？ ってなることが増えてきたので…」と少し弱気な発言。すると原田が「そう言ってますけど、いけますよね？（笑）」とニヤリと笑いながらプレッシャーをかけ、チーム内に笑いが広がる。
映画『爆弾』チームでは、正名が次々と難読漢字を鮮やかにクリアし大活躍。その完璧な回答ぶりに、スタジオは驚きと歓声に包まれる。思わぬ“漢字のエース”の登場に、山田も「ちょっと…ただの…リップクリーム指に塗る人じゃなかったですね！」と驚き混じりに称賛し、スタジオの熱気は一気にヒートアップ。
続く新ステージ「あと1つは何リーグ」では、出題される画像の共通点をもとに“あと1つ”を導く推理型の問題に挑戦。「When（いつ）」「Who（誰が）」「What（何を）」「Where（どこで）」「How（どのように）」といった5W1Hの“あと1つ”を問う問題や、「霜降り明星」「笑い飯」「令和ロマン」「中川家」「銀シャリ」の共通点から、残りの1組を答える“芸人クイズ”など、多彩な問題が登場する。
しかし、芸人問題では、俳優芸人チームがまさかの苦戦。品川は「この問題は残酷じゃないですか…」と苦い表情を見せる。知識だけではなく、ひらめきと推理力が求められるステージで、各チームの明暗が分かれる展開に。
さらに4thステージ「ハイパーボンバー」では、映画『爆弾』チームが共演者・佐藤二朗から出題される“爆弾問題”に挑戦。佐藤自らの出題ということもあり、パーフェクトを狙いたい一同だったが、思わぬハプニングが発生。正名が「すみません…大丈夫かな…」と不安げな様子で放った解答が、まさかの“爆弾発言”に。一同騒然とする中、山田も「（放送に）映していいのか分からないです…」と吐露する。対戦チームの水野も「歴史に残る“神回”になった」と語るほど、スタジオは爆笑の渦に包まれる。
