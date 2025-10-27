timelesz、子ども100人の名前暗記に再挑戦 大波乱を起こすメンバーも
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54）が、きょう27日深夜に放送される。
【番組カット】思わず笑顔に！子どもたちの名前を覚えるtimelesz
今回の企画は、timeleszがイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティー「timeleszのイチカバチカ」。前週から続くチャレンジ「最強記憶術でイチカバチカ！100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか!?」が、完結編に突入する。
過去に暗記チャレンジで苦渋をなめた松島聡と猪俣周杜のリベンジをかけ、8人全員が総勢100人の子どもの名前暗記に挑む。高学年チーム（佐藤勝利、菊池風磨、原嘉孝）、中学年チーム（松島、寺西拓人）、低学年チーム（橋本将生、猪俣、篠塚大輝）の3チームに分かれ、それぞれが最強記憶術を駆使して奮闘する。心を落ち着かせる青ペンを使った受験勉強法、体を使った動作暗記、ユニークな「健康サンダル暗記術」などスーパー暗記術は通用するのか。
しかし、タイムリミットが迫るにつれ、メンバーの記憶は崩壊寸前に。現代の個性豊かな子どもの名前に翻弄（ほんろう）され、極度のプレッシャーに追い込まれていく。真面目に暗記に励む佐藤が「全然…全然入ってこない！もうダメだ、脳がパンクしそうだよ！」と悲鳴をあげれば、追い詰められた原は「おれは健康サンダルにすべてを懸ける！」と熱く叫ぶ。さらに、子どもの勢いに収拾がつかない低学年チームでは、橋本が「俺、全然覚えてねーぞ！」と大パニック。一方、中学年チームでは子どもの扱いに慣れた寺西が「保育士さんって、マジですげぇな」と感嘆の声を漏らすなど、メンバーの意外な人間性が垣間見える瞬間もある。
クライマックスでは、暗記の方針を巡り、ついにメンバー間で大もめする。熱い絆で結ばれたtimeleszは子どもたちと築いた絆も守ることができるのか。そして、制限時間内に100人全員のフルネームを覚えきり、リベンジを果たすことができるのか。
【番組カット】思わず笑顔に！子どもたちの名前を覚えるtimelesz
今回の企画は、timeleszがイチかバチかの“超ギリギリチャレンジ”に挑み、その生き様と成長を楽しく引き出すドキュメントバラエティー「timeleszのイチカバチカ」。前週から続くチャレンジ「最強記憶術でイチカバチカ！100人の子どものフルネームを1時間で覚えられるか!?」が、完結編に突入する。
しかし、タイムリミットが迫るにつれ、メンバーの記憶は崩壊寸前に。現代の個性豊かな子どもの名前に翻弄（ほんろう）され、極度のプレッシャーに追い込まれていく。真面目に暗記に励む佐藤が「全然…全然入ってこない！もうダメだ、脳がパンクしそうだよ！」と悲鳴をあげれば、追い詰められた原は「おれは健康サンダルにすべてを懸ける！」と熱く叫ぶ。さらに、子どもの勢いに収拾がつかない低学年チームでは、橋本が「俺、全然覚えてねーぞ！」と大パニック。一方、中学年チームでは子どもの扱いに慣れた寺西が「保育士さんって、マジですげぇな」と感嘆の声を漏らすなど、メンバーの意外な人間性が垣間見える瞬間もある。
クライマックスでは、暗記の方針を巡り、ついにメンバー間で大もめする。熱い絆で結ばれたtimeleszは子どもたちと築いた絆も守ることができるのか。そして、制限時間内に100人全員のフルネームを覚えきり、リベンジを果たすことができるのか。