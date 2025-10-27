小泉八雲と妻セツの出会いは失礼すぎる“体型ディス”で始まった？最悪の第一印象からなぜ惹かれ合ったのか

2025年度後期の NHK 朝ドラのモデルとなった小泉八雲と妻・セツ。いったいどのような人物で、どのような暮らしぶりだったのだろうか。『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）の著者である作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

東洋女性に憧れていた八雲

住み込み女中を探していた八雲は、以前に滞在した旅館の女将からセツを紹介された。

が、第一印象は最悪で、

「士族ノ娘ナイ、私ダマス！」

そう、女将に言って激怒。

セツの容姿が士族の娘には見えず、旅館の女中か農家の娘でも連れてきたのだと疑っている。

そのやり取りは、狭い家の中でセツにも聞こえていたはずだ。

八雲が思い描く“士族の娘”は、ピエル・ロティが長崎滞在の体験をもとに執筆した日記的小説『お菊さん』のヒロインのような、細く小柄で儚げな女性。

フランス海軍だったロティは任務で世界各地をめぐり、現地女性との恋愛体験をもとに数多くの作品を残している。ロティのファンだった八雲は、彼の作品にあるような東洋人女性との恋愛に憧れていた。

この頃に彼が住んでいたのは、松江の宍道湖畔の小さく狭い借家。そこで男女が一緒に暮らせば、やがて恋愛関係に発展…と期待していたとしてもおかしくない。

八雲の人物伝には、彼を潔癖で禁欲的に描いたものが多い。けれど、それは自分に自信がなくて恋愛に尻込みしているだけだったと見ることもできる。

一方で、相手が白人女性でなければ、意外に積極的だったりもする。米・シンシナティに住んでいた頃には、黒人にルーツがある女性と結婚したこともある。

当時、欧米社会の有色人種差別は、現代とは比べ物にならない酷さだった。八雲にも無意識のうちに優越意識があり、有色人種にはコンプレックスを感じずアプローチできたのかもしれない。

憧れを粉砕した大柄で逞しい体格

セツも八雲とそういった関係になることを覚悟していた。普通の女中仕事ではありえない額の給料を提示され、そこには妾としての報酬も含まれていると察していた。が、断ることはできない。困窮極まる一家を救う手段はそれしかないと受け入れた。

しかし、八雲はセツをひと目見るなり、激怒してダメ出ししてきた。ここで追い返されるのは困る。金の問題もあるが、容姿を理由に不採用というのは彼女のプライドにもかかわる。

ところで、八雲はセツのどんなところが気にいらないのか、なぜ士族の娘ではないと疑ったのか？

それは…セツの体格が、ピエル・ロティの作品に登場する士族の娘とは真逆だったから。その印象には、八雲の“士族の娘”への憧れや妄想を崩壊させるインパクトがあった。

セツと八雲が一緒に映る写真で、ふたりの身長には差がなく同じにように見える。八雲の身長は157cmで白人男性としてかなり小柄なのだが、明治時代中頃の日本人男性平均身長とほぼ同じ。また、女性は145〜147cmだったというから、セツはそれを10cmも上回る。当時としてはかなり大柄な女性だった。

骨太の逞しい体格でもある。家族を養うために子供の頃から機織工場での重労働に明け暮れて、かなり筋肉がついてしまった。

セツの太い腕や盛りあがった肩を目にした八雲は「これは農作業で鍛えた百姓娘の体格だ」と、誤解した。

思い込みの激しい彼は、一度そう思ってしまうと修正するのが難しい。また、嘘をつかれることが大嫌い。自分を騙そうとする者は許せず、感情を爆発させて激怒してしまう。

セツもまた、感情を露わにして怒りまくる八雲の態度、当時の日本では最悪のマナー違反を不快に思った。言い訳を一切聞こうとしない頑固にも呆れて腹が立ってくる。お互い第一印象は最悪だった。

マイナスからの好感度アップ？

紹介者である旅館の女将が取りなして、しばらくの間は“お試し期間”として働くことになった。その間に評価を上げて正式採用してもらおうと、セツは必死に働く。

彼女はもともとが完璧主義者で、何事にも手を抜くことができない。そのため、普通でも長時間労働を強いられる辛い仕事が、さらに時間を要して辛く過酷なものになってしまう。が、手抜き仕事は自分のプライドにかかわる。また、人一倍負けん気が強い彼女は、誰よりも高く評価されたいと頑張ってしまう。

そんな性格ゆえに、機織りの仕事では最優秀の技術を持つ女工のひとりとして知られるようになっていた。

女中仕事も完璧にこなして、雇主の八雲からの評価も上々。また、一緒に暮らすうちに「士族ノ娘ナイ」という彼の疑いも晴れた。

セツの所作や言葉遣いには気品が感じられ、礼儀作法がしっかり身についている。会話をすれば高い教養が端々に感じられ、茶道や華道などの芸事もひと通りこなす。庶民の娘とは違う、士族の出身であることは間違いない。と、疑り深い八雲も自分の勘違いに気がついたようだった。

また、セツはコミュニーケーション能力が高い。英語ができなくても、八雲が知る数少ない日本語の単語を駆使して、自分の意思を伝えてくる。頭の回転が早く八雲のつたない日本語もすぐに理解してくれる。ストレスを感じることなく会話を楽しむことのできる相手は、外国人の八雲には貴重。それだけに好感度は爆上がり。

セツの八雲に対する印象も大きく変わっている。自分に向けられる視線や言葉遣いが優しくなった。神経質で気難しいところはあるのだが、そのぶん、よく気がついて細やかな気遣いをしてくれる。本当は優しい人なのだと思うようになってきた。

お互い好印象をもつようになり、それがやがて恋愛感情に発展する。

出会いのエピソードがネタに!?

結婚して子供ができてからの八雲は、「世界で一番良きママさん」と、もうセツにメロメロ。初対面の際の暴言の数々をすっかり忘れているようだった。

ところがセツは自分の体格をけなされ、農家の娘と決めつけられたことを忘れていない。晩年になってからも、よくそれについて語っていた。

しかし、恨んでいる感じはなかった。当初は不快に思い怒っただろうけど、長い年月を経て、夫との懐かしい出会いのエピソードに変容している。それを人々に面白おかしく語って聞かせる…稀代のストーリーテラーの得意ネタにもなっていたようである。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。