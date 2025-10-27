事前予約不要かつ無料で楽しめる「第38回東京国際映画祭」屋外上映会作品リスト
いよいよ10月27日（月）から「第38回東京国際映画祭」がスタートする。海外からも多くのゲストが来日し、日本最大規模の国際映画祭が華やかにその幕を上げる。「映画祭の楽しみ方がわからない」という人も、事前予約不要かつ無料で楽しめるコンテンツもある。「レッドカーペット中継」や「屋外上映会」を通じて、映画祭の雰囲気に気軽に触れてみてはいかがだろうか。
【画像】屋外上映される作品写真
今年は、11月5日（水）までの10日間、昨年に引き続き日比谷・有楽町・丸の内・銀座地区にて開催される。
■レッドカーペットのマルチアングル配信＆各種イベントの模様などをノンストップ配信
初日の27日、日比谷仲通りにて開催されるオープニングのレッドカーペットは、午後2時55分からYouTubeチャンネルにてライブ配信（イベント開始は午後3時）。視聴者が自由に視点を選べる「マルチアングル配信」も実施する。ゲストの登場からインタビューまで、臨場感たっぷりの映像が楽しめる。
また、会期中は、舞台あいさつ・Q&A・各種イベントなどをまとめた「cyberTIFF Original」をノンストップで配信。いつでもどこでも映画祭の熱気を体感できる。どちらも東京国際映画祭の公式サイトTOPページから。
▼レッドカーペット・マルチアングル配信
10月27日（月）後2：55〜
▼「cyberTIFF Original」配信スケジュール：
10月27日（月）後2：55〜後10：00
10月28日（火）〜11月4日（火）前10：00〜後10：00
11月5日（水）前10：00〜後11：30
※配信時間は変更になる可能性あり。
■屋外上映会2025
東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場では屋外上映会を実施。人気アニメの特集のほか、周年記念の旧作から、今年公開されたばかりの邦画や“最速無料上映となる”洋画まで、バラエティ豊かな作品を大型ビジョン＆入場無料で楽しめる。開放感ある屋外空間で、名作映画を堪能しよう。夜間は防寒対策を忘れずに。
なお、11月2日（日）『劇場版マクロスF〜サヨナラノツバサ〜』上映後の午後5時30分から『マクロスF』歌姫のミニライブイベントを実施する。出演は：May'n（『マクロスF』シェリル・ノーム歌担当） 。
10月28日（火）後1：00『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（本編109分）
10月28日（火）後3：35『バッドボーイズ RIDE OR DIE』（本編115分）
10月28日（火）後6：30『はじまりのうた』（本編104分）
10月29日（水）後0：30『ベスト・キッド』（本編140分）
10月29日（水）後3：35『グランツーリスモ』（本編134分）
10月29日（水）後6：30『ネムルバカ』（本編106分）
10月30日（木）後0：30『スーパーマンII 冒険編』（本編127分）
10月30日（木）後3：20『スーパーマン リターンズ』（本編154分） -
10月30日（木）後6：30『マン・オブ・スティール』（本編143分）
10月31日（金）後1：00『バッドボーイズ RIDE OR DIE』（本編115分）
10月31日（金）後3：45『恋するプリテンダー』（本編103分）
10月31日（金）後6：30『366日』（本編122分）
11月1日（土）前10：00『スティング』（本編129分）
11月1日（土）後0：40『ジョーズ』（本編124分）
11月1日（土）後3：30『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』 （本編169分）
11月1日（土）後6：50『新しい靴を買わなくちゃ』（本編115分）
11月2日（日）前：10：00『遙かなる山の呼び声』（本編124分）
11月2日（日）後0：40『劇場版マクロスF〜イツワリノウタヒメ〜』（本編120分）
11月2日（日）後3：30『劇場版マクロスF〜サヨナラノツバサ〜』（本編115分）
11月2日（日）後6：50『教皇選挙』（本編120分）
11月3日（月・祝）前10：30『パリタクシー』（本編91分）
11月3日（月・祝）後0：40『366日』（本編122分）
11月3日（月・祝）後3：30『劇場版マクロスΔ 激情のワルキューレ』（本編120分）
11月3日（月・祝）後6：00『劇場版マクロスΔ 絶対LIVE!!!!!!／劇場短編マクロスF〜時の迷宮〜』（本編124分）
11月4日（火）後0：30『グランツーリスモ』（本編134分）
11月4日（火）後3：30『ベスト・キッド』（本編140分）
11月4日（火）後6：30『赤い糸 輪廻のひみつ』（本編128分
11月5日（水）後1：00『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（本編109分）
11月5日（水）後3：30『恋するプリテンダー』（本編103分）
11月5日（水）後6：00『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』（本編169分）
