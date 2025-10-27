小泉八雲の創作を支えた妻セツはダメ男を放っておけない性格？彼女をめぐる残念な男たちと才能を磨いた不遇

2025年度後期の NHK 朝ドラのモデルとなった小泉八雲と妻・セツ。いったいどのような人物で、どのような暮らしぶりだったのだろうか。『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）の著者である作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

『怪談』はセツの語りから生まれた

小泉八雲の集大成である『怪談』が出版されて間もない頃のこと。その妻セツが、「私が女学校を卒業した学問のある女だったら、もっとパパさんの役に立てたでしょうに」と、自分を卑下して呟いたことがある。

その時、八雲は書棚を指差して、

「これは誰のおかげで生まれた本ですか？この本、みんなあなたのおかげで生まれました。世界で一番良きママさんです」

そう言って彼女を褒め称えた。

セツは幽霊や妖怪の話、世に起こった怪奇な事件など、八雲が好みそうな話をたくさん仕入れては語って聞かせた。

八雲との日本語スキルでも理解できるよう言葉を選び、興味をそそるように脚色して物語を組み立て、口調を工夫する。また、怖い話をする時には部屋を暗くして蝋燭を立てるなどの演出も…。

セツが語る不思議な話に創作意欲をかきたてられて、多くの作品が生まれている。八雲にとって最良のストーリーテラーであり、彼の作家活動には欠かすことのできない存在になっていた。

ちなみに『怪談』の英語タイトルは“Kuwaidan”なのだが、これは出雲訛りをローマ字にしたものだという。セツは出雲弁と英語を混ぜ合わせて怖い話を語っていた。このタイトルは八雲のセツに対する感謝の印であり、共著者の証でもある。

不幸な境遇が才能に磨きをかける

セツのストーリーテラーの才能は、どのようにして培われたのか？

彼女の詳しい出自について、朝ドラの主人公モデルとなってからは多くの書物やウェブサイトで紹介されているので、ここでは省く。

養母トミは出雲大社の神官の娘で出雲神話や昔話に詳しく、セツにも子守唄がわりに夜な夜な語って聞かせた。

「昔の話をしてごしない」

それがセツのツボにもハマり、よくそう言って昔話をせがむようになる。ストーリーテラーの才能は、どうやら、彼女から受け継いだようだった。

成長してからは読書が好きになり、本に書かれた昔話にも熱中した。多くの士族たちと同様に、養父の稲垣金十郎も没落して一家は生活に困窮するようになる。セツは本に書かれている維新以前の昔の話に没頭し、士族たちが幸福だった時代を空想した。

苦しい現実に背を向け、本の世界に逃げ場を求めていたのだろう。不幸を糧にして養母から受け継いだ才能はさらに大きく育ってゆく。

ダメ男を放っておけない性格？

一家の生活苦は、新しい世に適応できずにニートになってしまった養父の責任が大きい。そのため彼女は小学校下等を卒業してすぐ、機織工場の女工として働くようになる。一家の稼ぎ頭として重労働に明け暮れた。この養父の他にも、彼女のまわりにはダメな男が集まる。

最初に結婚した夫も貧乏を嫌って大阪に逃げた無責任男だった。また、生家の兄弟も働かずセツの稼ぎにたかってくる。だが、セツはそんなダメ男たちを見限ることなく、精一杯のサポートをして世話を焼きつづける。

そしてまた、小泉八雲にもダメ男の要素があったように思う。

当時は欧化政策に邁進していた時代だから、欧米人の彼は高待遇の職を得て大切にされていたのだが、アメリカにいた頃は人間関係を拗らせ職場を転々として、40歳頃まで食うや食わずの貧乏暮らしだった。

猜疑心が強く被害妄想の傾向があり、おまけに頑固で自分の考えに固執する。協調性に欠ける面もあった。

セツも八雲の頑固には困ることが多かったようなのだが、そんな面倒臭いところにも母性本能を刺激されたのだろうか。

一番好きな趣味は「小泉八雲」

八雲と一緒になるまで、セツはダメ男たちを養うために生きてきた。強い愛情と屈強な心身に支えられながら、朝早くから寝るまで重労働に耐えつづけた。が、やがて高給取りの夫のおかげで、自分のためにお金や時間を使う余裕ができてくる。

暮らしぶりは大きく変わり、好きな趣味に明け暮れる楽しさを知るようになった。東京に転居してからは歌舞伎や芝居に夢中になり、芝居が終わった後には友人たちと一緒に美食を楽しむ贅沢も…。これまでの我慢や自己犠牲に費やした分を取り戻そうとするように、人生を謳歌していた。謡曲や茶の湯など多くの趣味を持つようにもなる。

我慢強かったセツの性格が変容した。あるいは、これが本来の性格だったのかも…。

しかし、セツが最も興味をそそられる存在は「小泉八雲」である。夫を喜ばせることが一番の趣味であり、生き甲斐だった。そこだけは昔から変わらない。この世でいちばん可愛くて愛おしいダメ男のために、彼が好みそうな昔話を探してまわり、それを話して聞かせる。

自分の話に好奇心をかきたてられて目を爛々と輝かせ、また怖い話には表情が恐怖に凍りつく。それを見るのが楽しくて、なんだかとても幸せな心地になってくる…。

そんな光景が目に浮かぶようだ。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。