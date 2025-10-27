岡田准一主演『イクサガミ』阿部寛が“化け物”級の剣豪役で参戦 メイン予告映像＆キーアート公開
俳優の岡田准一が主演・プロデューサー・アクションプランナーを務めるドラマシリーズ『イクサガミ』が、動画配信サービス「Netflix」で11月13日より世界独占配信される。配信開始まであと3週となり、作品への期待が高まるメイン予告映像とキーアートが解禁された。
【画像】オールスターキャストの大乱戦に期待高まるキーアート
岡田を筆頭に、藤崎ゆみあ（※崎＝たつさき）、清原果耶、東出昌大、染谷将太、早乙女太一、遠藤雄弥、岡崎体育、城桧吏、淵上泰史、山田孝之、一ノ瀬ワタル、井浦新、田中哲司、中島歩、吉岡里帆、二宮和也、玉木宏、伊藤英明、濱田岳ら、出演者の顔ぶれの豪華さでも話題を集めている本作。さらに、阿部寛の出演も明らかになった。
本作は、時代に取り残された292人の志士たちが、命を賭けた“蠱毒（こどく）”という名のゲームに挑むバトルロワイヤル。舞台は京都・天龍寺。各参加者に配られた木札を奪い合い、東京へたどり着いた者には莫大な報酬が与えられるという。遠距離の弓、スピードの短刀、破壊力の大剣、あるいは、徒党を組む戦略家――それぞれの武器と戦術が交錯する中、壮絶なバトルが目まぐるしく展開する。生き残るのは果たして誰なのか。
解禁となった予告映像では、阿部演じる謎の剣豪・岡部幻刀斎の姿が明らかに。白髪をなびかせ、不気味な存在感を放つその男は、参加者から「化け物」と恐れられ、ゲームをさらに混沌とさせる。
同時に公開されたキーアートには、愁二郎（岡田）の刀に蠱毒の参加者たちの姿が…。
岡田はプロデューサーとして、「このキャラとこのキャラが戦うのか」「このキャラクターは、もしかしたら死んでしまうのではないか」など、視聴者を物語へ強烈に引き込む展開づくりに集中。「いかにカッコよく、強力なキャラクターとシンプルなストーリーで描き切るか」という点にこだわったと話している。
