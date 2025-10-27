

フルモデルチェンジが近い日産「キックス」を改めて検証した（筆者撮影）

【写真】「キックス」は「ヤリスクロス」や「ヴェゼル」のライバルに当たるコンパクトSUV

日産「キックス」が、来年早々にフルモデルチェンジをするようだ。

キックスは、トヨタ「ヤリス クロス」やホンダ「ヴェゼル」などをライバルとするコンパクトSUVで、日産にとっては「ノート」と「エクストレイル」の中間に位置する大事なモデル。

2020年の国内デビューから現在までに、キックスが果たしてきた役割や販売実績を振り返ってみたい。

「ジューク」の後継として誕生

日産キックスは、全長約4.3mのコンパクトSUVで、シリーズハイブリッドの「e-POWER」を搭載して、2020年6月に発売された。

キックスという名称は、2008年に発売された三菱「パジェロミニ」のOEMモデルにも用いられていたが、こちらは軽自動車4WDであり、綴りは「KIX」。今回、取り上げるキックスは「KICKS」と表記されるブランニューモデルだ。

驚くべきは、そのキックスが日産として10年ぶりのブランニューモデルだったということ。日産はキックスの前、10年にわたって新型車を日本に導入していなかったのだ。

“空白の10年”の前に導入された最後の1台が、キックスの前任となる、コンパクトSUVの「ジューク」であった。2010年6月のことである。



ターボエンジン車やNISMOモデルなども展開された「ジューク」（写真：日産自動車）

ジュークはスポーティなイメージのSUVで、クーペ風のスタイルと、ヘッドライトをバンパー内に収めた斬新なルックスで話題を集めた。

ただし、ジュークの販売は、発売翌年である2011年の3万4000台をピークに徐々に減ってゆき、2015年以降は年間1万台を下回った。正直、成功したとはいいがたい数字だ。

そうした、ジュークの反省もあったのだろう。日産は後継として、ジュークよりもスクエアなフォルムで広い室内空間と荷室を持つ、実用的なキックスを日本に導入した。

「日本に導入」としたのは、先にICE車（エンジン車）がグローバルで発売されていたモデルだから。2020年にタイでe-POWER仕様が登場して、それが日本へ導入されることになったのだ。



「キックス」の発表会では「このままで、終われるか。」のキャッチコピーが強調された（写真：日産自動車）

そんなキックスの次期型についての話が、今年7月に行われた追浜工場の車両生産終了にともなう記者会見で出た。

2026年初頭に追浜工場で生産を開始し、その後、九州の工場に移管すると明かされたのだ。つまり、キックスは、来年早々に新型車に切り替わる。

キックスの特徴や商品性について、もう少し深掘りしよう。

先にも説明したように、キックスの特徴は実用性の高さにある。オーソドックスでスクエアなSUVフォルムは、広い室内空間と荷室を実現しており、423リットルのラゲッジ容量はクラストップ。

それでいて、17インチのホイール＆タイヤで5.1mというクラス最小の最小回転半径を誇る。室内が広いのに、小回りが利く。これは大きな魅力だ。



実際に乗ってみると取り回しの良さを含めた実用性の高さを感じる（筆者撮影）

また、日産独自のハイブリッドである、e-POWER専用車であることも特徴だ。純エンジン車が存在せず、すべてがハイブリッドであることは、先進性があって環境に優しいという良いイメージを生む。

日産得意の先進運転支援システム「プロパイロット」も標準装備とした。ハンズオフ（手放し運転）まではできないが、車線維持機能を持つACC（全車速追従機能）を搭載した。高速道路のロングドライブが多い人にとって、うれしい機能だ。

また、デビュー当時はFFモデルのみであったが、2022年のマイナーチェンジで4WDを追加している。降雪エリアのユーザーには、待望のラインナップである。

明確にある「キックス」の良し悪し

今回、振り返るにあたりキックスの4WDモデルを借り出して、ロングドライブに出かけてみた。

高速道路を中心に3日間で1000kmほどを走破。キックスの良し悪しが見えたので紹介したい。

良かったのは、室内と荷室の広さだ。余裕のある荷室は、やはり便利だ。e-POWERの滑らかで力強い加速も素晴らしい。



床面は少々高いが、荷室はスクエアで使い勝手がいい（筆者撮影）

発電に徹する1.2リッターエンジンの音と振動は巧みに隠されており、騒音は非常に小さい。モーターは出力こそ100kW（136PS）とほどほどだが、トルクが280Nmもある。街中では、1クラスも2クラスも上のトルクが、余裕の走りを見せつけてくれた。

ハンドリングと乗り心地もまずまず。適度な重さのステアリングは、クイックすぎず信頼感がある。日産らしい、安心感のあるハンドリングだ。

4WDかつハイブリッド用の重いバッテリーを積むゆえの低重心さも、安心感を高めてくれた。ドッシリとした重厚感があるといってもいい。装備の充実度にも感心した。

後方を見るルームミラーは、デジタルのインテリジェントミラー（上級グレードに標準）であったし、電動パーキングブレーキやオートブレーキホールド、アラウンドビューモニターなども装備されている。Bセグメントとは思えない充実した内容だ。



今回したのはベージュ内装の「X ツートーン インテリア エディション」（筆者撮影）

一方で、不満を覚えたのは、高速走行だ。変速機のないe-POWERはスムーズな一方で、変速機のキックダウンがないためパンチに欠け、追い越し加速などは一息待つ必要がある。

また、荒れた路面ではシャシーの古さを感じた。さらに日産オリジナル・ナビゲーションが、Apple CarPlayやAndroid Autoに非対応であったのも残念だった。

とはいえ、街中での普段使いが中心なら、そうした不満はそれほど感じないのかもしれない。総じて見れば、日産の狙い通りの便利で使いやすいSUVだといえるだろう。

コンパクトSUVという人気ジャンルの中にあって

ここからは販売上の総括をしていこう。

デビュー年となる2020年は、6月から約半年間の販売で1万8326台。年間販売ランキング（登録車）では36位だった。

ジュークの終盤は年間1万台にも届いていないことを考えれば、まずまずの成績だろう。

翌2021年の販売台数は3万5044台で、ランキング20位。これはジュークの最高値を上回る台数で、成功といえるだろう。



「キックス」は2022年にマイナーチェンジでe-POWERを第2世代にアップデートしている（筆者撮影）

しかし、2022年は1万8697台で28位に落ち、2023年は1万5778台で36位、2024年は1万4346台で37位と、徐々に販売台数は低下。2025年上半期は5563台で45位と、さらに順位を落としている。

ちなみにジュークは、デビュー翌年の2011年が3万4224台、2012年が3万3648台、2013年が2万0382台、2014年が1万4444台で、その先が1万を切っていくという成績であった。

ジュークのほうが粘り強かったともいるが、キックスとジュークの販売状況にそれほど大きな差はなく、失敗作とはいえないかもしれない。

しかし、もう少し引いて考えてみると、物足りない数字だといえる。なんといってもBセグメントSUVは、人気ジャンルなのだ。

近年、販売ランキングのトップ争いをするトヨタ「ヤリス」の販売台数には、SUVの「ヤリスクロス」も合算されているが、半数ほどがヤリスクロスだという。



トヨタ「ヤリスクロス」も「キックス」と同じ2020年のデビュー（写真：トヨタ自動車）

ヤリス全体の年間販売は、16万台超え（2024年）。つまり、ヤリスクロスは年間8万台ペースで売れているのだ。ホンダ「ヴェゼル」も、7万台以上を売る。

一方、キックスの下には、マツダ「CX-3」が存在する。しかし、CX-3は2015年デビューのまさに10年選手であり、それに勝ったといっても誇れるものではない。

同じ日産のノートが年間10万台レベルで売れているのだから、キックスももう少し売れていいのではないか。

「キックス」不振の要因はスタート価格に？

では、なぜ人気ジャンルの中にあって、キックスの販売が振るわないのか。

考えられるのは、安価なエンジン車が存在せず、ハイブリッド専用車としたことで“割高感”があることだろう。

キックスの価格はFFで308万3300円〜、4WDで334万6200円〜。それに対して、ヤリスクロスは、エンジン車もあることからスタート価格は204万6000円〜、ハイブリッドでも243万3200円〜である。

スタート価格を見比べてみると、キックスはヤリスクロスより100万円も高い。また、ヴェゼルもエンジン車が264万8800円〜、ハイブリッドで288万8600円〜だ。

また、ノートの出来が良すぎることもあるだろう。特に内外装を比べると、明らかに先進性でノートが上回り、キックスが古臭く感じる。



ノートをSUV風にドレスアップした「ノート AUTECH CROSSOVER」（写真：日産自動車）

しかも、ノートには上質なクロスオーバースタイルの「AUTECH CROSSOVER」があり、この価格がキックスよりも安いというのも、頭の痛い問題だ。

そういう意味で、次のキックスは価格面が課題のひとつとなるだろう。ハイブリッド専用車という点は、ノートが売れていることを見れば、それほどデメリットにはならないはずだ。



それより、装備面を落としてでも“お値打ち感”を感じる廉価グレードを用意するべきではないか。せめて、ヴェゼルと比較可能な価格としたい。

最近、良い噂の少ない日産だからこそ、年明けの新型車はヒットしてほしいものだ。来年登場するキックスの価格に、ぜひ注目したい。

（鈴木 ケンイチ ： モータージャーナリスト ）