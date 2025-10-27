「渋野とは何年ぶりだろう？」女子ゴルフ“黄金世代”3人が予選で同組ラウンド ツアー通算3勝の27歳「最高の2日間でした！」
予選ラウンドが渋野日向子と河本結と同組だった大里桃子(C)Getty Images
女子ゴルフでツアー通算3勝を誇る大里桃子が、10月26日に自身のインスタグラムを更新。同日まで行われた「延田グループ・マスターズGCレディース」（兵庫県・マスターズGC）で、渋野日向子、河本結と同組だった2日間の予選ラウンドを振り返り「この組み合わせにしてくれた方、本当に本当にありがとうございました」と感謝を伝えた。
【写真】大里桃子が投稿した渋野日向子、河本結との3ショットを見る
大里は渋野、河本と同じ1998年生まれの“黄金世代”。初日、2日目とそれぞれでピースサインなど、ポーズを取る3ショットを投稿した。「渋野とは何年ぶりだろう？久しぶりの試合でのラウンドで 本当に楽しくて最高の2日間でした！」と書き込んだ。
その予選ラウンドは初日69、2日目71だった。3日目も69とスコアを伸ばし「自分のゴルフもやっと頭の中のいろいろが整理できて 良いプレーに繋がることが増えてきました」と一定の手応えをつかんだ様子だ。
最終日は72と停滞。「最終日は伸ばせなくて悔しい気持ちが強いですが」と胸の内を明かしながら「踏ん張るところは踏ん張れたので成長」と強調した。
最後は「応援ありがとうございました」と結び、ハッシュタグには「#黄金世代は27歳になります」「#この前20歳だったよね」などと添えた。そんな大里に対して、渋野が「たのしかったのだ」と返信した。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。