永島まなみが今年の18勝目…女性ジョッキー結果
土曜の新潟6Rでこのフォルツァに騎乗した永島まなみ騎手が今年のJRA・18勝目をマークした。同騎手は10月27日に23歳の誕生日を迎える。その記念日を前に嬉しい勝ち星になった。
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
2R ダブルチャレンジ（14着／5番人気）
4R フォンメイリー（6着／4番人気）
5R ユイノコキュウ（5着／9番人気）
6R デビューフライト（14着／7番人気）
8R シルバーニース（12着／12番人気）
10R エイブラムス（6着／10番人気）
12R ハルオーブ（7着／12番人気）
・10月26日（日）
新潟
5R モンサンヴェロニカ（16着／6番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
1R ヒャクレツケン（11着／12番人気）
4R グレースルージュ（15着／13番人気）
6R マーシーラン（5着／1番人気）
12R セントキルダ（14着／14番人気）
・10月26日（日）
新潟
6R エコロブレス（13着／9番人気）
●谷原柚希 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
12R パヴァーヌ（10着／16番人気）
・10月26日（日）
東京
1R ニューカワイイ（9着／11番人気）
2R ビレッジルイーザ（4着／8番人気）
7R タマモカンパネラ（4着／1番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
3R ホノボノ（7着／8番人気）
4R クインズシャウラ（3着／9番人気）
6R コンフォルツァ（1着／4番人気）
12R ベルサ（2着／2番人気）
・10月26日（日）
新潟
4R ショウナンラフィネ（7着／10番人気）
6R ビーコング（2着／1番人気）
9R カウンティフェア（10着／6番人気）
10R バルダンツァ（12着／10番人気）
11R スリーアイランド（11着／15番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
4R メイショウバスク（9着／11番人気）
8R プルーヴンウィナー（13着／8番人気）
12R ブルバンビーナ（9着／11番人気）
・10月26日（日）
新潟
2R アンジュプロミス（3着／3番人気）
4R アクチノータス（16着／12番人気）
5R エコロアビス（4着／9番人気）
7R アスクメークシェア（15着／12番人気）
12R リーサムギニー（9着／12番人気）
