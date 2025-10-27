永島まなみ騎手

　土曜の新潟6Rでこのフォルツァに騎乗した永島まなみ騎手が今年のJRA・18勝目をマークした。同騎手は10月27日に23歳の誕生日を迎える。その記念日を前に嬉しい勝ち星になった。

【新潟6R】永島まなみが今年の18勝目…コンフォルツァで抜け出す

土曜新潟12Rでは全員が競演

●今村聖奈 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
2R　ダブルチャレンジ（14着／5番人気）
4R　フォンメイリー（6着／4番人気）
5R　ユイノコキュウ（5着／9番人気）
6R　デビューフライト（14着／7番人気）
8R　シルバーニース（12着／12番人気）
10R　エイブラムス（6着／10番人気）
12R　ハルオーブ（7着／12番人気）

・10月26日（日）
新潟
5R　モンサンヴェロニカ（16着／6番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
1R　ヒャクレツケン（11着／12番人気）
4R　グレースルージュ（15着／13番人気）
6R　マーシーラン（5着／1番人気）
12R　セントキルダ（14着／14番人気）

・10月26日（日）
新潟
6R　エコロブレス（13着／9番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
12R　パヴァーヌ（10着／16番人気）

・10月26日（日）
東京
1R　ニューカワイイ（9着／11番人気）
2R　ビレッジルイーザ（4着／8番人気）
7R　タマモカンパネラ（4着／1番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
3R　ホノボノ（7着／8番人気）
4R　クインズシャウラ（3着／9番人気）
6R　コンフォルツァ（1着／4番人気）
12R　ベルサ（2着／2番人気）

・10月26日（日）
新潟
4R　ショウナンラフィネ（7着／10番人気）
6R　ビーコング（2着／1番人気）
9R　カウンティフェア（10着／6番人気）
10R　バルダンツァ（12着／10番人気）
11R　スリーアイランド（11着／15番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬
・10月25日（土）
新潟
4R　メイショウバスク（9着／11番人気）
8R　プルーヴンウィナー（13着／8番人気）
12R　ブルバンビーナ（9着／11番人気）

・10月26日（日）
新潟
2R　アンジュプロミス（3着／3番人気）
4R　アクチノータス（16着／12番人気）
5R　エコロアビス（4着／9番人気）
7R　アスクメークシェア（15着／12番人気）
12R　リーサムギニー（9着／12番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください