土曜の新潟6Rでこのフォルツァに騎乗した永島まなみ騎手が今年のJRA・18勝目をマークした。同騎手は10月27日に23歳の誕生日を迎える。その記念日を前に嬉しい勝ち星になった。

【新潟6R】永島まなみが今年の18勝目…コンフォルツァで抜け出す

土曜新潟12Rでは全員が競演

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・10月25日（土）

新潟

2R ダブルチャレンジ（14着／5番人気）

4R フォンメイリー（6着／4番人気）

5R ユイノコキュウ（5着／9番人気）

6R デビューフライト（14着／7番人気）

8R シルバーニース（12着／12番人気）

10R エイブラムス（6着／10番人気）

12R ハルオーブ（7着／12番人気）

・10月26日（日）

新潟

5R モンサンヴェロニカ（16着／6番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・10月25日（土）

新潟

1R ヒャクレツケン（11着／12番人気）

4R グレースルージュ（15着／13番人気）

6R マーシーラン（5着／1番人気）

12R セントキルダ（14着／14番人気）

・10月26日（日）

新潟

6R エコロブレス（13着／9番人気）

●谷原柚希 今週の騎乗馬

・10月25日（土）

新潟

12R パヴァーヌ（10着／16番人気）

・10月26日（日）

東京

1R ニューカワイイ（9着／11番人気）

2R ビレッジルイーザ（4着／8番人気）

7R タマモカンパネラ（4着／1番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・10月25日（土）

新潟

3R ホノボノ（7着／8番人気）

4R クインズシャウラ（3着／9番人気）

6R コンフォルツァ（1着／4番人気）

12R ベルサ（2着／2番人気）

・10月26日（日）

新潟

4R ショウナンラフィネ（7着／10番人気）

6R ビーコング（2着／1番人気）

9R カウンティフェア（10着／6番人気）

10R バルダンツァ（12着／10番人気）

11R スリーアイランド（11着／15番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・10月25日（土）

新潟

4R メイショウバスク（9着／11番人気）

8R プルーヴンウィナー（13着／8番人気）

12R ブルバンビーナ（9着／11番人気）

・10月26日（日）

新潟

2R アンジュプロミス（3着／3番人気）

4R アクチノータス（16着／12番人気）

5R エコロアビス（4着／9番人気）

7R アスクメークシェア（15着／12番人気）

12R リーサムギニー（9着／12番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください