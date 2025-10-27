今日27日は、次第に西高東低の気圧配置に変わり、冬のような天気分布に。北海道は今夜から平地でも雪。晴れる太平洋側も冷たい風が強まり、午後ほどヒンヤリ。

日本海側は雨 北海道は夜から雪

今日27日は、次第に西高東低の気圧配置に変わり、上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。日本海側は雨や雪、太平洋側は広く晴天と、冬のような天気分布になりそうです。また、オホーツク海に進む低気圧が急速に発達する影響もあり、全国的に西よりの風が強まるでしょう。北海道では暴風に警戒が必要です。





山陰や近畿北部は、昼頃にかけて所々で雨が降りそうです。北陸と東北の日本海側は雨が降ったりやんだりで、雷を伴って雨脚が強まることもあるでしょう。北海道の日本海側は夜になると平地でも雨から雪に変わり、明日28日にかけて積雪状態となる所がありそうです。路面状態の悪化だけでなく、ふぶいて見通しが悪くなるおそれもあります。

昼間は日差しで気温上昇

今日27日の最高気温は、昨日26日と同じくらいか高い所が多いでしょう。



那覇は曇りや雨で気温の上がり方は鈍いですが、28℃と平年並みの予想です。九州から関東では20℃を超える所が多く、高知は24℃。東京都心は日差しで気温が上がり、22℃と昨日26日より6℃ほど高くなるでしょう。北陸や東北は20℃前後。札幌は14℃と、昼頃にかけて気温が上がりそうです。



ただ、西よりの風が強まるため、体感温度が下がります。20℃を超える所でも、薄手の羽織る物があると良いでしょう。

夕方以降は気温ダウン

昼前後を中心に快適な陽気の所でも、次第に寒気が流れ込むため、夕方以降は冷えてきます。



午後6時には、九州から関東では18℃前後まで下がる所が多いでしょう。朝よりも夜の方がヒンヤリと感じられそうです。北陸や東北は15℃くらいまで下がる所が多く、10℃以下の所もあるでしょう。北海道は10℃を下回る所がほとんど。札幌は午後6時に8℃、午後9時には6℃くらいまで下がりそうです。



夜は、朝よりも冷えるため、調節しやすい服装を心がけてください。