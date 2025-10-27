¹Åç¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍ¡¡¿¤ÓÇº¤ßÂÇÇË¤Ø3Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½ÀÀ¤¦¡¡µ»½Ñ¤òËá¤Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤ë
¡¡¹Åç¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍÅê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬ÂçÌîÎý½¬¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÀºÎÏÅª¤ËÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£26Æü¤Ï¡¢8ÉÃ¤Ë1µå¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç92µå¡£130µå¤òÅê¤¸¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤Î½¤Àµ¤òÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¸ª¹Ã¹ü¤Ê¤É¤¬Àµ¤·¤¯Æ°¤¯¤è¤¦ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¡£3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Î¿Ê²½¤Ø¡Öµ»½Ñ¤òËá¤¡¢¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Î³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Åêµå¤¬Êá¼ê¤Î¥ß¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤¤²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£ÂçÌîÎý½¬¾ì¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¡£¾ï¹¤ÏÊÑ²½µå¤ò¸ò¤¨¤¿ÄÌ¾ï¤ÎÅêµåÎý½¬¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢8ÉÃ¤Ë1µå¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¶´¤ó¤À¡£¤³¤³¤Ç±¦ÂÇ¼Ô¤Î³°³ÑÄã¤á¤òÁÀ¤Ã¤Æ40µå¤òÅê¤²¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç92µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö8ÉÃ¤È¤¤¤¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¤À¤È¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ã»¤¤´Ö³Ö¤Ç¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹Äã¤á¤À¤±¤òÁÀ¤Ã¤Æ²¿µå¤âÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÍýÏÀÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÀè¤ËÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ó¤É¤óÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç½¤Àµ¤¹¤ë´¶³Ð¤òÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤ë¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¡Ê½¤Àµ¤Î´¶³Ð¤ò¡Ë¸ÀÍÕ¤ËÄ¾¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¡£¥ª¥Õ¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëÅêµå¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë°Õ¿Þ¤ò¡¢±¦ÏÓ¤Ï¤½¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡10·î¤ÏµÜºê¤Ç¤Î¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤ËÆ±¹Ô¤»¤º¡¢¸ª¼þ¤ê¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬À°¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ï2Æü¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢80¡Á90µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¡ÖÎÉ¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡×130µå¤òÅê¤¸¤¿Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÄÌ¤ê¡¢ÅÐÈÄ7»î¹ç¤Ç2¾¡4ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨7¡¦96¡£ÂÎ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤ò´Þ¤á¤Æ¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢¾º³Ê¤Ï8·î24Æü¤Þ¤Ç¥º¥ì¹þ¤ó¤À¡£¿¤ÓÇº¤à¸½¼Â¡£Ã¯¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÂÎÄ´¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÇÅê¤²¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤«¡Ä¤¬Âç»ö¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æµ»½Ñ¤Ê¤Î¤Ç¡£²¿¤¬¤Ç¤¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤«¡Ä¤ò¡¢º£¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò´Þ¤á¤ÆÅê¤²¹þ¤ß¤òÂ³¤±¡¢´¶³Ð¤òÂÎ¤Ë³Ð¤¨¹þ¤Þ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¡£Æ±»þ¤Ë¶ÚÎÏ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç²¼È¾¿È¤òÅ°ÄìÅª¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¡¢¾åÈ¾¿È¤Ï¶ÚÆù¤¬Àµ¤·¤¯Æ°¤¯¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Åê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î·ë²Ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¡Ê·Ð¸³¤Ç¡ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤À¤±³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¡×
¡¡23Æü¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÇµåÃÄ¤ÏÂç³ØÀ¸4Åê¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¡£23Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¤â¡¢¤¦¤«¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£3Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¡¢µ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¿Ê²½¤·¡¢ËÜÎÎÈ¯´ø¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¹¾Èø¡¡ÂîÌé¡Ë