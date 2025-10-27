ロロ・ピアーナ新作♡柔らかくしなやかなベイル・ソフティ・バッグ

ロロ・ピアーナから、柔らかくしなやかな手触りが魅力の《ベイル・ソフティ・バッグ》が登場♡カシミヤの原毛収納袋にインスパイアされたデザインで、自然な半光沢のラムスキン・ナッパや滑らかなディアスキンを使用。ドローストリング・バケットバッグは継ぎ目のないボディとハンドルが特徴で、ショルダーストラップへの変換も可能。スモールとマイクロの2サイズ、ブラックやバーントタンなど豊富なカラー展開です。

しなやかで贅沢な素材感♡



《ベイル・ソフティ・バッグ》は、カシミヤのような柔らかさを再現した特別な素材で作られ、ラムスキン・ナッパやディアスキンの自然な半光沢が上品さを演出。

一枚の素材から手仕事で仕立てられ、滑らかで均一な質感を実現。スモールとマイクロの2サイズ展開で、スエードの裏地も同系色で統一され、見た目にも美しい仕上がりです。

機能性と美しさを両立



ドローストリング・バケットバッグは、ハンドルに施されたレザースライダーで簡単にショルダーストラップに変換可能。

手縫いハンドルと内側のトグルクロージャーは《ベイル・バッグ》のシグネチャー。

ブラック、バーントタン、クリムゾン、サンデーモーニング、リボングリーンと幅広いカラーバリエーションで、モダンながらタイムレスなデザインを楽しめます。

ロロ・ピアーナで叶えるタイムレスなエレガンス♡



《ベイル・ソフティ・バッグ》は、伝統とノウハウが息づくロロ・ピアーナの最新バッグ♡手触りの良さや美しいシルエット、使いやすさを兼ね備え、日常にも特別な日にもマッチ。

10月23日より、セレクト店舗と公式オンラインストアで発売中です。カラーバリエーション豊富なので、自分らしい一色を見つけてタイムレスなエレガンスを楽しんで♪