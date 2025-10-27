±ÀÆî¾Ê¤Ç½é¤Î¸÷»Ò·×¿ôCT¤¬²ÔÆ¯³«»Ï¡¢½Ö»þ¤ËÈùºÙ¹½Â¤¤Þ¤Ç¡ÖÆ©»ë¡×¡½Ãæ¹ñ
±ÀÆî¾ÊÂè°ì¿ÍÌ±ÉÂ±¡Êü¼ÍÀþ²Ê¤Ç´§Æ°Ì®¼À´µ¤Î´µ¼Ô¤¬¸÷»Ò·×¿ôCT¤Ë¤è¤ë¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥â¥Ë¥¿¡¼²èÌÌ¤Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎCT¤Ç¤Ï¤Ü¤ä¤±¤Æ¸«¤¨¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿´§Æ°Ì®¥¹¥Æ¥ó¥ÈÆâÉô¤Î¹½Â¤¤¬Á¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÀÐ³¥²½¥×¥é¡¼¥¯¤Î¶³¦¤âÌÀÎÆ¤Ç¡¢¤ï¤º¤«0¡¥2¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈù¾®¤ÊÉÂÊÑ¤Þ¤ÇÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï±ÀÆî¾Ê½é¤Î¸÷»Ò·×¿ôCT¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¹âÀºÅÙ¿ÇÃÇÂÎ¸³¤À¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
±ÀÆî¾ÊÂè°ì¿ÍÌ±ÉÂ±¡¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¸÷»Ò·×¿ôCT¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Àµ¼°¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¤³¤Î²èÁü¿ÇÃÇÁõÃÖ¤Ï¡¢¿·³«È¯¤Î¸÷»Ò·×¿ô·¿¸¡½Ð´ï¤òÅëºÜ¤·¡¢XÀþ¸÷»Ò°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¾ðÊó¤òÄ¾ÀÜ¸¡½Ð¡¦µÏ¿¤Ç¤¡¢½¾Íè¤Î¡Ö¿äÄê¡×·¿¤«¤é¡ÖÀºÌ©·×»»¡×·¿¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò¼Â¸½¤·¡¢±ÀÆî¾Ê¤Î°åÍÑ²èÁü¿ÇÃÇ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Þ¥¤¥¯¥í¥á¡¼¥È¥ë»þÂå¡×¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
Æ±±¡Êü¼ÍÀþ²Ê¤Î²¦罡¡Ê¥ï¥ó¡¦¥¬¥ó¡Ë¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤ÎCT¤ÏÊ£¿ô²ó¤Î¸÷ÅÅÊÑ´¹¤ò·Ð¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¸÷»Ò¾ðÊó¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸÷»Ò·×¿ôCT¤ÏXÀþ¸÷»Ò¤òÄ¾ÀÜ²èÁü²½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ðÊóÂ»¼º¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤»¤ë¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£²èÁü¤Ï¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥é¥¤¥¹¸ü¤Ï0¡¥2¥ß¥ê¥á¡¼¥È¥ë¤ÈÈ±¤ÎÌÓ¤Î10Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ÎÈùºÙ¹½Â¤¤Þ¤Ç¼±ÊÌ²ÄÇ½¡£Êü¼ÍÀþÎÌ¤âÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤ì¡¢ÇÙÉô¸¡ºº¤ÎÈï¤Ð¤¯ÎÌ¤Ï½¾Íè¤ÎCT¤Î10Ê¬¤Î1¡¢´§Æ°Ì®¸¡ºº¤Ç¤Ï50¡ó¶á¤¯ºï¸º¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ®ÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¡¢Á´¿È¥¹¥¥ã¥ó¤Ï¤ï¤º¤«5ÉÃ¤Ç´°Î»¤·¡¢Êª¼Á¤ÎÊ¬Î¥¤äÀ®Ê¬Ê¬ÀÏ¤Ê¤Éµ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤â³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿´¼À´µ¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸÷»Ò·×¿ôCT¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬ÆÃ¤ËºÝÎ©¤Ä¡£²¦¼çÇ¤¤Ï¡¢¡Ö°ÊÁ°¤Ï¥¹¥Æ¥ó¥ÈÆâÉô¤Î¾õÂÖ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏºÆ¶¹ºõ¤ÎÍÌµ¤òÀµ³Î¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ÎÁõÃÖ¤Ï¥×¥é¡¼¥¯¤ÎÀ¾õÊ¬ÀÏ¤âÀºÌ©¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤Î·èÄê¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ëº¬µò¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£´µ¼Ô¤Ï¿´Çï¿ô¤òÍÞ¤¨¤¿¤êÂ©¤ò»ß¤á¤¿¤ê¤¹¤ë·±Îý¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¡¢¸¡ºº»þ¤Î²÷Å¬À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë