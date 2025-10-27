アメリカのトランプ大統領が、27日に日本を訪問します。天皇陛下との会見に臨むほか、高市首相と日米首脳会談を行います。

マレーシアで開催されている国際会議に出席しているトランプ大統領は、27日夕方、日本を訪れます。

日本訪問はおよそ6年ぶりで、第2次トランプ政権発足後初めてです。27日は天皇陛下と会見し、28日は高市首相と日米首脳会談を行います。このほか、拉致被害者家族らとの面会も調整されています。

日本訪問に先立ち、トランプ大統領はASEAN（＝東南アジア諸国連合）首脳との会議に出席しました。

ASEANでは、トランプ政権のアジア軽視の姿勢に不満がくすぶっています。インドネシアやマレーシアが中国との関係を深めるなか、トランプ大統領は、連携強化を訴えました。

トランプ大統領

「アメリカは100％あなた方とともにある。今後何世代にもわたって、強力なパートナー、友人であり続ける」

一方、トランプ政権は、中国との貿易協議では妥協点を探りたい考えです。

ロイター通信は26日、マレーシアで米中の閣僚が詰めの協議を行い、この後の米中首脳会談の枠組みに合意したと報じました。トランプ大統領は、日本訪問の後、韓国に移動し、一連のアジア訪問のヤマ場である習近平国家主席との首脳会談に臨みます。