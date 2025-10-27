伝説のグラビア女王の最新姿が話題を呼んでいる。

銚子電鉄のインスタグラムが２７日までに更新され、元グラビアアイドルでタレントの細川ふみえが登場した。「細川ふみえさんが１日駅長に就任」と題した投稿では、「『てつみちの駅・いぬぼう』オープニングセレモニーに、スペシャルゲストとして細川ふみえさんをお迎えしました。１日駅長にご就任いただき、『ふーみん列車』も特別運行」とつづられ、一日駅長とかかれたタスキをかけた紺のジャケットにパンツスタイルの細川の写真がアップされた。

続けて「車内ではお客様へプレゼントをお配りいただき、笑顔に包まれる一日となりました」と、電車内でプレゼントを配る様子も披露された。

この投稿には「凄い、ふーみんだ」「フーミン、久し振りに見たけど当時のままで美しいです」「これ最近ですか？それにしたって、お変わりないですなぁ」「ええ！変わってないね〜」「痩せたなぁ〜」「お久しぶりに拝見いたしました 乗客の方々いきなり細川ふみえさんが来られたらびっくりしただろうな。いや〜羨ましい、羨ましすぎる思いです」「細川ふみえさん、偶然の対面、感動しました。一生忘れません」「『スキスキスー』今でも聞いてます」「若いな〜」などの声が寄せられている。