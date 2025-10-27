日本発の男性9人組「＆TEAM」が25、26の両日、自身最大規模となるさいたまスーパーアリーナ（SSA）で初のアジアツアーの追加公演を行った。28日に控える韓国デビューに向けて、LUNE（ルネ、ファンの総称）と絆を確かめ合った。

【メンバ―ひと言】

▼MAKI 「皆さんで満たされる会場を見て感動した。僕たちはこれで止まらない。一緒に上を目指してくれますか？」

▼JO 「これまで積み上げてきたものを実現できたステージでした。皆さんにとって最高の思い出になったらいいな」

▼YUMA 「こんなに早くSSAに立てるなんて本当に光栄。レベルアップして世界中で待っている皆さんに必ず会いに行く」

▼TAKI 「アジアツアーでいろいろなことを経験して、世界に行く準備ができている。韓国で目に見える結果を残して帰ってきます！」

▼K 「アーティストになろうと決めた場所に帰ってきました。一度きりしかない韓国デビューを悔いないように皆さんと頑張りたい」

▼EJ 「皆さんが送ってくださる応援に、愛に、恩返しできるようにもっといろんな景色をお見せできるように頑張ります」

▼NICHOLAS 「めちゃくちゃ楽しかったです！LUNEの皆さんのおかげで大きな舞台でパフォーマンスできました」

▼HARUA 「LUNEの歓声がめちゃくちゃ大きくて感動しました。本当に夢のようでステキな景色を見せてもらって僕は幸せ者です」

▼FUMA 「LUNEの皆さんと一緒に幸せを共有できて本当に楽しい人生。まだ見たことない景色を一緒に見に行きたい」