日本発の男性9人組「＆TEAM」が25、26の両日、自身最大規模となるさいたまスーパーアリーナ（SSA）で初のアジアツアーの追加公演を行った。28日に控える韓国デビューに向けて、LUNE（ルネ、ファンの総称）と絆を確かめ合った。

アジアを旅した9人にはたくましさが増した。最新曲「Go in Blind（月狼）」から開幕。黒い布で目を隠しながらの一糸乱れぬパフォーマンスには、10都市で約16万人を魅了した自信が全身にみなぎっていた。

初めての同所公演。MAKI（19）は会場を見渡し「リハーサルの時からめちゃくちゃでかいと感動していたけど、LUNEの皆さんで満たされていると倍以上感動します」とかみしめた。K（28）が「ここまで来た。LUNEとのラストゲームだ」と気合を入れ、9人は舞台中央で円陣を組んだ。

結成4年目に突入し、勢いは増すばかり。「Go in…」は自身初のミリオン達成。さらに28日には日本発のグループとしては異例の韓国デビュー。「Japan to Global」という目標の実現に突き進む。

今回の追加公演は5月から始まった初のアジアツアーの締めくくり。デビュー曲「Under the skin」やヒット曲「Run Wild」などを披露。中盤には客席へ降りてLUNEとダンスバトルを展開し、最後は「アンコール！」の声に何度も応じるなど会場が大きくなっても距離の近さを感じさせた。

最後のあいさつでは笑顔で何度も感謝の思いを伝え、「さらなる景色を見せること」を約束した。Kは「一度きりしかない韓国デビューで悔いのないように。LUNEと一緒に大きな偉業を達成できるように頑張っていきたいです！皆さん準備できてますか？」と呼びかけ、会場を一つにした。（高原 俊太）