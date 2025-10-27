女優の北川景子（39）、俳優の山崎賢人（31）らが在籍する大手芸能事務所「スターダストプロモーション」による「第4回 スター☆オーディション」が26日、都内で開催された。中学2年の山中島世夏（せな）さん（14）と岩瀬夕由（ゆうゆ）さん（14）の男女1人ずつがグランプリに輝いた。応募総数1万2458人から選ばれ、山中島さんは「練習してきた成果をしっかり出せてうれしい」と喜びを語った。

オーディションは19年に初開催。今回は2年ぶり4回目の開催となった。賞金は各50万円。出身者では、第2回グランプリの竹野世梛（17）が男性8人組「ICEx」、ファイナリストの知念英和（20）がテレビ朝日「仮面ライダーガヴ」（24年9月〜今年8月）で主人公を演じるなど活躍している。

この日はファイナリスト18人による最終選考会が行われ、それぞれがダンスや歌を特技として披露する中、岩瀬さんはバンコクやピカソの長い正式名を間違えずにそらんじる独特な特技で審査員や観客の心をつかんだ。「クイズの動画を見て覚えた。1日か2日で覚えました」と記憶力の高さをアピールした。沖縄出身で、東京に来るのは2回目。「めっちゃビルとかあって、人が多い」と初々しく話した。

山中島さんは全国で約80人と言われる珍しい名字。親戚以外で会ったことはないといい「一番有名な山中島の男になれたらちょっとうれしい」と“野望”を語った。目標は北村匠海（27）で俳優やモデルに意欲。「悪役をやってみたい。ドラマを見ていて迫力を凄く感じた」と夢を抱く。岩瀬さんの憧れは浜辺美波（25）で女優とモデルが目標。「面白いけど、感動する話に出てみたい。主人公の友達や子供の役で出たい」とちょっぴり控えめに語った。応募のきっかけはともに「新しいことへのチャレンジ」。その願い通り芸能界への切符をつかみ取った2人は大海に乗り出していく。（糸賀 日向子）

◇山中島 世夏（やまなかじま・せな）2011年（平23）8月4日生まれ、東京都出身の14歳。特技はダンス。学校では園芸部に所属。得意な教科は理科、苦手な教科は国語。1メートル55。

◇岩瀬 夕由（いわせ・ゆうゆ）2011年（平23）8月12日生まれ、沖縄県出身の14歳。特技はお菓子作り、サックス。趣味はフルーツを食べること。漢字が得意で、最近理科が苦手。1メートル59。

《北川景子、サプライズ登場》北川はスペシャルプレゼンターとしてサプライズで登壇し、グランプリを発表した。終了後の囲み取材で「たくさんのマスコミの方の前で堂々と質疑応答している。これからが期待大だなと思います」と感心。事務所の先輩として「この業界に足を踏み入れるということは、天国と地獄を両方見ることになる。いいことも悪いことも同じ分量だけあります。そのことに動じずに強くたくましく生き抜いていってほしいです」とエールを送った。

《BUDDiiS「未来に寄り添う」》女性8人組「私立恵比寿中学」や男性9人組「BUDDiiS」ら事務所の所属タレント32人が出演し、オーディションを彩った。「BUDDiiS」は「Dear」など全5曲を披露。小川史記（30）は「今日で人生が変わる瞬間を目撃できる。僕たちとしてもこの先一人一人の未来に寄り添っていけたらと思います。全ての方に届くようにパフォーマンスします」とファイナリストにエール。尾崎里紗アナウンサー（32）とともに進行役を務めた。