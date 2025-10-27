ÆâÆ£Å¯Ìé¤¬¸µÌÁÍ§EVIL¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥¨¡¼¥ë¡ª¡¡1¡¦4ÃíÌÜ¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÀï¡ÖÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¸µ¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¡Ö¥í¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¡¼¥í¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡Ê£Ì£Ô£Ê¡Ë¡×¤ÎÆâÆ£Å¯Ìé¡Ê£´£³¡Ë¤È£Â£Õ£Ó£È£É¡Ê£´£²¡Ë¤¬¡¢¹á¹Á±óÀ¬¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¡££²£´Æü¤Ë¸½ÃÏÃÄÂÎ£È£Ë£×£Æ¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£²¿Í¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¡£¤µ¤é¤ËÆâÆ£¤Ï¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤¬·èÄê¤·¤¿à¤¢¤ÎÃËá¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î±Û¶¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤Ï£²£´Æü¤Ë£È£Ë£×£Æ¤Ç¥¿¥Ã¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¡£¾¡Íø¸å¤Ï¿·¥Ñ¥ì¥Ï¤Î¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÌ¾Á°¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î£Ì£Ô£ÊÂç¹ç¾§¤ÇÂç²ñ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÎÎÁÍý¤¬¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ¢¹ñ¤ÈÆ±»þ¤ËÀ»ÃÏ¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ëµ¼Ô¤ò¶ÛµÞ¾·½¸¡Ä¡£ÆâÆ£¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¿Í¿ô¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¾ì¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦»î¹ç¤â¿·ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤é¤ä¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¹á¹Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÆâÆ£¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È±óÀ¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥«¥ì¡¼¥É¥ê¥¢¤ò¤Û¤ª¤Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±·î¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÆâÆ£¸Ä¿Í¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££Â£Õ£Ó£È£É¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÆâÆ£¤È¤·¤«°ì½ï¤Ë»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Áá¤¯¥¢¥ó¥Ø¥ë¤òÆþ¤ì¤ÆÆ±¤¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¢¤È¤ÏÎý½¬À¸¤âÌëÆ¨¤²¤»¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë»Ñ¤Ï¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢¿©¤¤Æ¨¤²¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÎÙ¤ÎÃË¤òÃª¤Ë¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥º¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡õ¥¨¥Ó¥Õ¥é¥¤¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹ñÆâÃÄÂÎ¤Ø¤Î»²Àïµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¢¤Þ¤ê¾ðÊó¤ÏÄÉ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³£³£°Ç¯¤Çº£¤¬°ìÈÖ¿·ÆüËÜ¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹ÆâÆ£¤À¤¬¡¢¸ÅÁã¥Þ¥Ã¥È¤Ç¤ÏÍèÇ¯£±¡¦£´¥É¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤¬£Å£Ö£É£Ì¤Ë·èÄê¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¾®¿©¤Î¤¯¤»¤Ë¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤·¤¿ÆâÆ£¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë½ÀÆ»¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Ï¤Þ¤À£±Ç¯À¸¡£¤³¤ì¤Ï½ÀÆ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤ËÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢²¿¤È¶È³¦¿ï°ì¤Î¶Ë°¿Í¤Î¾¡Íø¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÆ£¤Ë¤È¤Ã¤Æ£Å£Ö£É£Ì¤Ï¡Ö¥í¥¹¡¦¥¤¥ó¥´¥Ù¥ë¥Ê¥Ö¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥Ï¥Ý¥ó¡×¤Ç¶¦Æ®¤·¤¿¸å¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤À¡£¤·¤«¤·¡Ö¤Ê¤Ë¤»£Å£Ö£É£Ì¤Ï²¶¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥ì¥Ï¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤ÀÁª¼ê¤Ç¤¹¤è¡£³Î¤«¤Ë°ã¤¦Æ»¤ò¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤Ï¾¡¼ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÌÜÅö¤Æ¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤ò¸«¤ë¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤â¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸·¤·¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È°Õ³°²á¤®¤ë¥¨¡¼¥ë¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥¦¥ë¥Õ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÈà¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢²¶¤âÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤·¡¢µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç²¿¤¬¸«¤¿¤¤¤«¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¾¡¤Ä»Ñ¤È¤«µ»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤È¤«¡¢»ÑÀª¡£¤³¤Î¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤Ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÃíÊ¸¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊ¿¤é¤²¤ë¤ÈÆâÆ£¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤Ðº£Æü¤Ï¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¿Í´Ö¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥¢¥ó¥Ø¥ë¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«¤é¤Ï¤ë¤Ð¤ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤Í¡£¶á¤¯¤Ë¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢¤Ê¤¼¤«¿©¸å¤Ë¿·¥Ñ¥ì¥Ï¤È¤Î´é¹ç¤ï¤»¤òÄó°Æ¡££Â£Õ£Ó£È£É¤¬¡Ö¼êÊ¬¤±¤·¤ÆÃµ¤·¤¿¤é¤¹¤°¤Ã¤¹¤è¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤â°û¤ó¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¡×¤È¸À¤¤»Ä¤·£²¿Í¤ÇÁÜº÷¤Ë½Ð³Ý¤±¤¿¤Î¤À¤¬¡¢°ì¸þ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ë¤ÏÅÁÉ¼¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿¡£