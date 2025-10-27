『ベストヒット歌謡祭2025』、11.13放送 宮根誠司＆ウエンツ瑛士の司会で3時間生放送
音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』（読売テレビ・日本テレビ系）が、11月13日19時より大阪城ホールから3時間生放送されることが決定した。MC・宮根誠司とウエンツ瑛士が、一夜限りの夢のステージを盛り上げる。
【写真】司会を務めるウエンツ瑛士
1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始して以来、今年で57回目を迎える『ベストヒット歌謡祭』。2025年も大阪城ホールから3時間の生放送で届けられ、今年を彩った豪華アーティストたちが集結。ここでしか観られない特別企画など、一夜限りの夢のステージを繰り広げる。MCは昨年に続き、宮根誠司とウエンツ瑛士が務める。
宮根は「今年もこの季節がやって来ました!! 万博の熱気がまだまだ残る大阪から3時間の生放送です！ 今年、大ヒットした豪華アーティストの方々はもちろん、ベストヒット歌謡祭ならではのコラボを大阪城ホールからお届けします。僕も今からワクワクが止まりません！ 11月13日、生放送。ぜひ、ご覧ください!!」とコメント。
ウエンツは「暑い夏がやっと終わり秋が来たかと思いきや、熱い熱いベストヒット歌謡祭がやってきます。2025年素晴らしい1年の終わりを迎えられるよう、精一杯、全力で、お届けします。皆様の心に残る音楽を!!」と意気込みを語っている。
また、例年SNSを中心に話題となっている招待状形式の交通広告が、今年もアーティスト発表に先がけ10月27日より順次全国各地の「アーティストゆかりの地」に掲出される。出演するアーティストの「始まりの地」や「生誕の地」など、様々な場所にアーティストの名前が書かれた招待状型のポスターが登場予定だ。
気になる観覧募集の詳細や、出演アーティスト、歌唱楽曲、特別企画などの情報は後日発表される。
『ベストヒット歌謡祭2025』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月13日19時より3時間生放送。
【写真】司会を務めるウエンツ瑛士
1968年に『全日本有線放送大賞』として放送を開始して以来、今年で57回目を迎える『ベストヒット歌謡祭』。2025年も大阪城ホールから3時間の生放送で届けられ、今年を彩った豪華アーティストたちが集結。ここでしか観られない特別企画など、一夜限りの夢のステージを繰り広げる。MCは昨年に続き、宮根誠司とウエンツ瑛士が務める。
ウエンツは「暑い夏がやっと終わり秋が来たかと思いきや、熱い熱いベストヒット歌謡祭がやってきます。2025年素晴らしい1年の終わりを迎えられるよう、精一杯、全力で、お届けします。皆様の心に残る音楽を!!」と意気込みを語っている。
また、例年SNSを中心に話題となっている招待状形式の交通広告が、今年もアーティスト発表に先がけ10月27日より順次全国各地の「アーティストゆかりの地」に掲出される。出演するアーティストの「始まりの地」や「生誕の地」など、様々な場所にアーティストの名前が書かれた招待状型のポスターが登場予定だ。
気になる観覧募集の詳細や、出演アーティスト、歌唱楽曲、特別企画などの情報は後日発表される。
『ベストヒット歌謡祭2025』は、読売テレビ・日本テレビ系にて11月13日19時より3時間生放送。