ワールドシリーズ第2戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは25日（日本時間26日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦を5-1で制し、通算1勝1敗とした。先発の山本由伸投手が、ポストシーズン2試合連続完投勝利。試合後の行動に米ファンからは感嘆の声が漏れた。

初回にいきなり無死一、三塁の大ピンチを背負った山本。無失点で切り抜けると相手の強力打線を封じ込めた。

3回に1点を失ったものの、4回以降はパーフェクト。9回4安打1失点でポストシーズン2試合連続完投勝利を挙げた。

注目が集まったのは、快投後に見せた山本の人間性を示す行動だ。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリスト、ベン・バーランダー氏は、自身のXに「ヨシノブ・ヤマモトはポストシーズン2試合連続完投を達成した後、ダグアウトのごみを全て片付けてからクラブハウスに向かった」と投稿。米ファンからは感嘆の声が漏れた。

「リトルリーグみたいに……この男が大好きだ」

「ヨシノブの文化ではこれは普通のことだ」

「ワオ。彼は文字通りトロントを片付けた！」

「一流の行動だ」

「非現実的だ。なんて男だ」

「王の振る舞いだ」

「スポーツに対するリスペクトだ」

山本の至高の105球で1勝1敗のタイに戻したドジャース。第3戦はドジャースタジアムに場所を移し、27日（日本時間28日）に行われる。



（THE ANSWER編集部）