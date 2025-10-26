もうすぐ秋が終わっちゃう！！（汗）【カルディ】食べ逃したくない♡「芋スイーツ」

いま【カルディ】では、旬の味覚を使ったスイーツが店頭に並んでいます。お芋を使ったおやつは、見た目も香りもまさに秋そのもの。今回は、ほっくりとした甘さやしっとり食感など、個性が光るお芋スイーツをご紹介します。秋の終わりが近づく今こそ、お気に入りを見つけて季節の余韻を楽しんでみて。

たっぷりさつま芋餡のご褒美スイーツ「おいも大福」

「おいも大福」は、「もっちりお餅」の中に「さつまいも餡がたっぷり」と入った和スイーツと、@monmon.121さんが紹介。醤油と黒ごまも入っており、甘じょっぱいクセになる味わいが期待できます。秋のティータイムに癒しを与えてくれそうです。

香ばしさじゅわっと「大学いも蜜かりんとう」

「大学いも蜜かりんとう」は、薄く仕上げたチップスタイプのお芋スナック。従来のかりんとうとは異なるビジュアルで、サクサクと食べすすめられそうな見た目で、食べ始めたら止まらなくなるかも。

ほっくり素朴でほっとする「安納芋ドーナツ」

種子島産安納芋を使用した「安納芋ドーナッツ」は、筆者もリピ中の逸品。見た目はシンプルでも、ひと口でやさしいお芋の旨みがじんわり。生地はしっかり目で、コーヒーや緑茶とも好相性。個包装だから持ち運びもしやすく、オフィスのおやつストックにもおすすめです。

しっとり生地に歓喜！「北海道焼きドーナツ スイートポテト」

ドーナツ好きさんには「北海道焼きドーナツ スイートポテト」もおすすめ。ふっくらとした黄色の生地は、まさにスイートポテト！ @monmon.121 さんによると「優しい甘さ」が楽しめるのだとか。季節を感じる一品として、カゴインするのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@monmon.121様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里