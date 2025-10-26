４輪+２輪のアメリカンスタイル トヨタ・クラウン ステーションワゴン（JZS130）【みんなのクルマ】
今回の撮影会場は、MOONEYES（ムーンアイズ）が主催するカスタムカーイベント「37th MOONEYES Street Car Nationals®」です。東京・お台場の青海駐車場で開催され、1万人以上が来場し、集まったカスタムカーは1,100台！ スワップミートやピンストライプのデモンストレーションのほか、アメリカンフードなども楽しめる一日限りの祭典となりました。
それでは大盛況の会場で出会ったオーナーたちの、個性的なカスタム車両を紹介していきましょう！
オーナーのプロフィール
お名前：オートガレージフラッシュ
年齢：30代
車両名：トヨタ・クラウン ステーションワゴン／ヤマハ・SR400
年式：1993／1994年式
型式：JZS130
所有年数：7年
主な使用シーン：レジャー・ドライブ
現在の愛車を購入した理由は？
たまたま出会ったから♡
愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？
ドライブ♡
愛車のカスタムを始めたキッカケは？
この年代のクラウンは純正だと車高が高すぎるので、今風なちょうどいいローダウンをしてみた
カスタムの方向性は？ 重視していることは？
見た目をアメ車っぽく。でも乗り心地は日本車が好き!!
自分の「カッコイイ」を作ることを重視!!
お気に入りのカスタムポイントは？
外装
ボディーのピンストライプやフレアラインは自作！
内装
足まわり
レジャーを楽しめる程度のローダウン
普段は家族とキャンプに行くのでファミリーカーとしても機能する快適仕様に
周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？
SR400がカスタムの一部。ワンオフで製作したパーツも多数です。
これからやってみたいカスタムは？
好きなようにイジる
好きなカスタムメーカーは？
MOONEYES
「MOONEYES Street Car Nationals®」とは？
MOONEYES（ムーンアイズ）は1950年代、米国でDean MOON氏によって創業されて以来、アメリカンカーカルチャーを牽引し続けている企業。日本では本牧・横浜を拠点に、カスタムパーツの販売やカーイベントの主催を通じて、サザン カリフォルニア カルチャーを世界へ向けて広めています。
同社が主催する「MOONEYES Street Car Nationals®」では、さまざまな年式のカスタム車両が展示され、とくに1960～1980年代のアメリカ車が人気。
フォードやシボレー、ダッジなどのクラシックカーが多く、その一方で国内モデルも多数を占めており、これらの車両はエンジンや足まわり、外装のカスタムがほどこされ、唯一無二の個性派スタイルに仕上げられています。
イベントの目玉であるCar Showにはエントリー1,100台、ピンストライプアートは18名、スワップミートは130件と大盛り上がりでした。