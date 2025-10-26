『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

今回の撮影会場は、MOONEYES（ムーンアイズ）が主催するカスタムカーイベント「37th MOONEYES Street Car Nationals®」です。東京・お台場の青海駐車場で開催され、1万人以上が来場し、集まったカスタムカーは1,100台！ スワップミートやピンストライプのデモンストレーションのほか、アメリカンフードなども楽しめる一日限りの祭典となりました。

それでは大盛況の会場で出会ったオーナーたちの、個性的なカスタム車両を紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：オートガレージフラッシュ

年齢：30代

車両名：トヨタ・クラウン ステーションワゴン／ヤマハ・SR400

年式：1993／1994年式

型式：JZS130

所有年数：7年

主な使用シーン：レジャー・ドライブ

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を購入した理由は？

たまたま出会ったから♡

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

ドライブ♡

愛車のカスタムを始めたキッカケは？

この年代のクラウンは純正だと車高が高すぎるので、今風なちょうどいいローダウンをしてみた

カスタムの方向性は？ 重視していることは？

見た目をアメ車っぽく。でも乗り心地は日本車が好き!!

自分の「カッコイイ」を作ることを重視!!

お気に入りのカスタムポイントは？

外装

ボディーのピンストライプやフレアラインは自作！

内装

足まわり

レジャーを楽しめる程度のローダウン

普段は家族とキャンプに行くのでファミリーカーとしても機能する快適仕様に

周囲から反応が大きかったカスタムポイントは？

SR400がカスタムの一部。ワンオフで製作したパーツも多数です。

これからやってみたいカスタムは？

好きなようにイジる

好きなカスタムメーカーは？

MOONEYES

「MOONEYES Street Car Nationals®」とは？

MOONEYES（ムーンアイズ）は1950年代、米国でDean MOON氏によって創業されて以来、アメリカンカーカルチャーを牽引し続けている企業。日本では本牧・横浜を拠点に、カスタムパーツの販売やカーイベントの主催を通じて、サザン カリフォルニア カルチャーを世界へ向けて広めています。

同社が主催する「MOONEYES Street Car Nationals®」では、さまざまな年式のカスタム車両が展示され、とくに1960～1980年代のアメリカ車が人気。

フォードやシボレー、ダッジなどのクラシックカーが多く、その一方で国内モデルも多数を占めており、これらの車両はエンジンや足まわり、外装のカスタムがほどこされ、唯一無二の個性派スタイルに仕上げられています。

イベントの目玉であるCar Showにはエントリー1,100台、ピンストライプアートは18名、スワップミートは130件と大盛り上がりでした。