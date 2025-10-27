▼4着ゲルチュタール（坂井）状態良く、道中の折り合いも問題なかった。勝ち馬が来たタイミングで動きたかったが、それでも差のない競馬はしてくれました。

▼5着レッドバンデ（佐々木）大外枠だったので外枠なりに内に入れる競馬をしました。2200メートルでも3000メートルでもハミの取り方は変わらなかった。スタミナ勝負は合うと思います。

▼6着ミラージュナイト（藤岡）位置は気にせず、リズム重視で。流れが遅く2コーナーまで力んでいた。来年はもっと良くなると思います。

▼7着コーチェラバレー（西村淳）馬場は上手でした。状態もむちゃくちゃ良く感じた。もっと（雨が）降ってくれたら面白かったと思います。

▼8着ジョバンニ（松山）ゲートが出なかったですね。うまく流れに乗れませんでした。

▼9着レクスノヴァス（横山和）スタートを決めていろいろポジションを考えた。いい流れになったが、最後は力の差でしょう。

▼10着アロンディ（団野）強い相手がそろったけど、道中はうまく運べた。力みながらも頑張って、そこまで負けてませんから。

▼11着アマキヒ（戸崎）スローで楽について行けたけど、動きたいところで動けなかった。

▼12着ライトトラック（和田竜）2走目でゲートは出た。内のポケットを取りたかったが、思ったより馬群も凝縮してスムーズじゃなかった。最後は止まっていたし、経験が浅いのもあるが距離もあるのかも。

▼13着マイユニバース（武豊）スタートが遅く切り替えた。楽に折り合えて、向正面はいい感じだったけど4角を回って（手応えが）なくなった。

▼15着レイヤードレッド（嶋田）スタートはポンと出たけど、外枠だったので内に入れられなかった。

▼16着ヤマニンブークリエ（横山典）よく頑張った。

▼17着ラーシャローム（岩田康）この馬なりに夏より凄く成長していた。行きっぷりも良かったし自己条件なら。

▼18着ジーティーアダマン（北村友）少しテンションが高かった。距離と言うより、気負った感じだったので。