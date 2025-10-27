「現代では奇跡に近い」山本由伸が紐解いた球団史 ド軍WS前回完投のレジェンドは37年前を回顧「私の頃よりも効率的でなければならない」
ポストシーズン2戦連続完投勝利の山本はスミスとハグ(C)Getty Images
ドジャースは現地時間10月25日、敵地でブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に5-1と快勝。先発の山本由伸が、9回105球でまとめ、4安打1失点8奪三振。ワールドシリーズでは、自身初の完投勝利を飾った。
【写真】「どんだけ好きなん」山本由伸とスネルの機内2ショットを見る
山本の完投は、同14日のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第2戦に続き、2試合連続。ポストシーズンでの連続完投は、2001年のカート・シリング（ダイヤモンドバックス）以来、24年ぶりの快挙だった。
球団史を紐解いた。ワールドシリーズの完投勝利は、ドジャースの投手では1988年のオレル・ハーシュハイザー以来、37年ぶりだ。その88年はシーズン15完投、8完投で、キャリアハイの23勝を挙げたレジェンド右腕は、米紙『Los Angeles Times』の取材に対して、「現代では奇跡に近い」と答えた。
同紙は「時代をさかのぼる山本由伸の完投ショー」と題した記事を掲載。2014年から地元局『SportsNet LA』の解説を務めるハーシュハイザー氏は「パサデナのレストランでテレビのリモコンを手に取り、ワールドシリーズ第2戦を見つめた」として、「彼自身が37年前に成し遂げて以来、誰もなしえなかった偉業を目撃した」と伝えている。
37年前は、リーグ優勝決定シリーズで1度、ワールドシリーズで2度の計3試合連続の完投勝利を記録。以降はドジャースの投手がプレーオフで連続完投した例はなく、1試合だけでも2004年のホセ・リマだけ。そんな背景があるだけに、記事では「ヤマモトは時計を巻き戻した」と報じた。
近年は投手陣の分業で試合を組み立てる時代。だからこそ、レジェンド右腕は、こうメッセージを送って山本を称賛した。
「現代では奇跡に近い。私の頃よりも効率的でなければならない。相手チームと戦うだけでなく、球数制限やピッチクロックとも戦わなければならないんだ。彼は本当に技術の達人。どんな細部も見逃さない」
味方も敵も関係なく、観る者すべてを脱帽させた2戦連続の完投劇。ハーシュハイザー氏は「現代の投手にも過去の偉業を成し遂げる力はある。求められる基準が違うだけだ」と言いながらも、「ヤマモトの投球を見るのは本当に特別なことだ」と強調して結んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]