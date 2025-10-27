Æ£Àîºå¿À¤¬ÂçÇÔ¡¡ÀèÈ¯¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨2²óÅÓÃæ7¼ºÅÀKO¡ÄNHK²òÀâ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê²á¤®¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÚÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Û
ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡ÖSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡×¤ÎÂè2Àï¤¬¡¢10·î26Æü¤Ë¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ºå¿À¤¬1-10¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂçÇÔ¡£ÀèÈ¯¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤¬2²óÅÓÃæ7¼ºÅÀKO¡£8·î9Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó2¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ï¶ì¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Âç¾¡¡ªÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤ò¸«¤ë
¡¡¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ï½é²ó¤Ëº´Æ£µ±ÌÀ¤ÎÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç1ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÎÆó»à¤«¤é·ª¸¶ÎÍÌð¤ËÆ±ÅÀ¤Î±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£Â³¤¯»³ÀîÊæ¹â¤Ë¤Ï¡¢151¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¤µ¤ì¤ë2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2²ó¤âÆ±¤¸Æó»à¤«¤é¼þÅìÍ¤µþ¤Ëº¸Ãæ´Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦ÌøÄ®Ã£¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿ºÝ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Ë½Åê¤È¤Ê¤ê¡¢5¼ºÅÀÌÜ¡£¤³¤³¤Ç°ÂÆ£Í¥ÌéÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈ½ÃÇ¤ÏÂ³Åê¡£·ë²ÌÅª¤Ë¶áÆ£·ò²ð¤Ë¤âÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢1-6¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡5ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Áá¤á¤Ë·ÑÅê¤·¤Æ¡¢Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿¡ØNHK-BS¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µ¥À¥¤¥¨¡¼¡Ê¸½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¤À¡£
¡¡¹ßÈÄ»þ¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÅêµå¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿°æ¸ý»á¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½é²ó¤Î3¼ºÅÀ¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦È½ÃÇ¤·¤¿¤«¤Ç¤¹¤Í¡£2²ó¤Þ¤Ç3¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê²á¤®¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤ò·Ñ¤¤¤À´äÄç¤Ï»³Àî¤Ë3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢¤³¤Î²ó¤À¤±¤ÇÂçÎÌ6¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤ÏÁá¡¹¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ¤ÇËÉÙ¤ÊÃ»´ü·èÀï¤Î·Ð¸³¤ò¸Ø¤ë°æ¸ý»á¤Ï¡¢¡Ö¡Ê¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤ò¡Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ê2²ó¤Þ¤Ç¤Ë¡Ë9¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£Ç¯¤Ç½ª¤ï¤ê¤Î»î¹ç¡£µÙ¤ß¤â¶´¤ß¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ãæ·Ñ¤®¤ÏÁ´Áª¼ê¤¬Á´»î¹ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ÇÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï1¾¡1ÇÔ¤Î¥¿¥¤¡£¼êÅÏ¤·¤¿Î®¤ì¤Ï¡¢¹Ã»Ò±à¤ËÉñÂæ¤ò°Ü¤¹Âè3Àï°Ê¹ß¤Ë¡¢°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï