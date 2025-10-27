「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・最終日」（２６日、マスターズＧＣ＝パー７２）

年間ポイントランキングトップの佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が６バーディー、１ボギーの６７で回り、トーナメントレコードの通算２５アンダーで、６月のアース・モンダミン・カップ以来となるツアー通算４勝目を挙げた。初日から首位を守る完全優勝で、２位阿部未悠との１１打差はツアー歴代２位タイ。国内ツアー３週連続参戦の渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７４で、通算３オーバーの４７位だった。

以下、佐久間朱莉との一問一答。

◇ ◇

−通算２５アンダーでの勝利。

「月、火曜日にアライメント（向き）のずれを修正したのがうまくいったけど、２５も出るとは思わなかったのでびっくりしている」

−前日までで大きなリードを持っての最終日となった。

「どういう気持ちでプレーしたらいいんだろうとは思ったが、毎日四つ伸ばそうと決めていたので、それに集中できた」

−圧勝だったが。

「数字については何も思っていないけど、年間女王を目指しているのであと５試合で一つでも勝ちたい」

−米国から参戦した選手を抑えての勝利。

「人を意識したことがないので…。ただ、世界ランク上位者に勝てたことでポイントが加算されることはよかった」

−これまでの３勝と違いはあるか。

「終盤になって、年間女王を意識している中で勝てたことはよかったと思う」

−師匠・尾崎将司氏の教えはスイングなどに役立っているか。

「最初の３ホールと最後の３ホール。いいスタートといい締めが大切と言われていて、それが今週はできたと思う。技術よりも、メンタルが大きい」

−年間獲得賞金２億円も見えてきたが。

「あんまり、考えていない」