「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・最終日」（２６日、マスターズＧＣ＝パー７２）

年間ポイントランキングトップの佐久間朱莉（２２）＝大東建託＝が６バーディー、１ボギーの６７で回り、トーナメントレコードの通算２５アンダーで、６月のアース・モンダミン・カップ以来となるツアー通算４勝目を挙げた。初日から首位を守る完全優勝で、２位阿部未悠との１１打差はツアー歴代２位タイ。国内ツアー３週連続参戦の渋野日向子（２６）＝サントリー＝は７４で、通算３オーバーの４７位だった。

１番。ティーイングエリアで少し、戸惑った。今季３勝と結果を残してきた佐久間は、８打差という大きなアドバンテージを持っての最終日は初めてだった。「どういう気持ちでプレーしたらいいんだろう」。パー５で３打目がグリーンオーバーしてしまったが、そこから２メートルに寄せてのパー発進。「今日もいけるかな」と思えた。

「最初の３ホールと、最後の３ホールを大切にするように」という師匠・尾崎将司の教えを守った。ピンチでも大切にプレーしてのパー発進から、２番は３メートル、難しい３番は切れ味抜群のショットで２メートルにつけて連続バーディーだ。

この段階で「大会が始まる前に決めていた」という、１日４アンダーを目指すマインドセットは完了。あとは目の前のボールに向き合うだけだった。

通算２３アンダーで迎えた１４番パー３はティーショットでグリーンを捉えられなかったが、１５ヤードのアプローチを放り込んだ。１５番はカラーから４メートルの４打目をきれいに沈めて、２５アンダーに到達した。２００３年ミズノクラシックのアニカ・ソレンスタム（スウェーデン）ら２人が持つ記録を一気に抜き去り、ツアー史上単独２位に。もちろんトーナメントレコードだ。

２位との１１打差は史上２番目の大差。今季の賞金２億円にあと約４１６万円など、おめでたい数字が次々と並ぶものの「あんまり…」とこだわらない。まずは「残り５試合で１勝して年間賞金女王」を目指す。その称号を弾みとし、師匠のような手がつけられない強さをわが物としていく。