「スピードスケート・全日本距離別選手権」（２６日、エムウェーブ）

女子１５００メートルで高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が１分５５秒８５で１０年連続１０度目の優勝を果たした。この種目を２００７年まで９年連続で制した田畑真紀を抜き、連覇は全種目を通じて単独最多。１５００メートルの優勝回数も田畑の１０度に並ぶ最多となった。佐藤綾乃（ＡＮＡ）が２位。１０００メートルで２位だった山田梨央（直富商事）が３位だった。男子１０００メートルは山田将矢（ウェルネット）が１分９秒００で７年ぶり２度目の頂点に立ち、新濱立也（高崎健康福祉大職）は７位だった。

大本命の１５００メートルで前人未到の１０連覇を達成。高木は１０００メートルとの２冠を達成した。レース後には安堵（あんど）の表情。それでも五輪女王は自分に厳しい。「優勝はできたけど、悔しい気持ちはある」と戒めた。

序盤は順調にラップを刻んだが、終盤でペースが落ちた。同組の佐藤には勝ち切ったが、０秒１２差でのゴール。「自信がいまひとつ持ちきれない中で、ひるまずにスピードを作っていくことを目標に掲げていたのでそれは実行できた」と収穫もあったが「後半の内容に課題が残るレースになった」と反省も口にした。

３日間で５００メートル、１０００メートル、１５００メートル、３０００メートルの４種目に出場。ここに至るまでは「“突貫工事”で合わせている部分もある」と試行錯誤の中で迎えた。ただ、終わってみれば「いろんな気づきがあった」という。課題としてきたコーナリングについても「アウトコーナーの滑り方にも取り組んでいかないといけない」と前向きに捉えた。

今大会には、スケート靴のブレード（刃）を以前に使用していたものに変えて臨んだ。「殻を破る」ためにしている試行錯誤の中の一つ。「ここから先にいくためのアイデアが湧かなくて。休みの日に履いてみた」と高木。「ささいなこと」とは言うが、気分転換もはまれば最高の材料となる。

ミラノ・コルティナ五輪へのスタートが切られた。五輪代表入りの判断基準となるＷ杯の代表権も獲得。「現状で言うと、決して高いところにいるとは言えない。今できるようになってきていることを明確にして、自分自身にフォーカスを当てて積み上げていくしかない」。大舞台へ、静かに牙を研ぐ。

◆高木のミラノ・コルティナ五輪への道 出場を目指す女子１０００メートル、１５００メートルの国別最大枠数は３。最終的な枠数は国際スケート連盟（ＩＳＵ）から１２月１９日に通知される予定。Ｗ杯第４戦までの結果が、平均して３位以内であれば優先的に選考される。残りの枠は、代表選考会に位置づけられている全日本選手権（１２月２６日開幕、長野市エムウェーブ）の結果によって決まる。