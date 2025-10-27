◆みやざきフェニックス・リーグ 韓国・斗山２―８巨人（２６日・生目第２）

巨人の佐々木俊輔外野手（２５）が、来季の外野手の定位置争いに名乗りを上げた。２６日の「みやざきフェニックス・リーグ」韓国・斗山戦（生目第２）に「５番・右翼」で出場。交代する４回までに３打数３安打３打点と結果を残し、同リーグ２０打数１２安打で打率６割に上昇させた。

２回の第１打席で右翼防球ネットに突き刺さる先制ソロを放つと、３回には右翼へ適時二塁打。４回には一、二塁間を鋭く抜ける適時打をマークした。満塁弾を放った２１日オイシックス戦（ひむか）以来、２試合ぶりのアーチに「長打も（打てるようにと）シーズン中から言われていた。今までライト方向に（打球が）上がらなかった。少しずつ上がってくるようになって自分の中でいい感じ」と手応えを口にした。

８月には、それまで寝かせていたバットを立てるように変更したが、新フォームはまだ試行錯誤中。早いカウントから積極的に打って結果を出した佐々木は「今度は追い込まれてから、どうしようかなと思っている」と次のテーマを掲げた。来季のレギュラー定着に向け、充実の秋を過ごす。（臼井 恭香）