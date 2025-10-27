◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第２戦 ソフトバンク１０―１阪神（２６日・みずほＰａｙＰａｙ）

初回に阪神が中野以下の３連打で先制をした時には、一気に日本一まで突っ走るような気までしたんだよ。両チームに緊張感が見られた初戦を、２―１という阪神得意の接戦でものにして、この日も理想的な攻撃でスタート。シリーズの流れを完全につかんだように思えたからね。

しかし、だよな。先発のデュプランティエは、１５０キロを超える速い球も投げていた。でも、早いカウントでは空振りを取れても、追い込まれてからは打者も強引にはスイングをしてこない。それなのに勝負球も同じように投げていては、そりゃ痛打される。初回の山川の２点二塁打は外よりの甘い真っすぐだった。

ポストシーズン初登板どころか、８月９日以来のマウンドだそうだ。阪神ベンチには、我々には分からない何らかの思惑があったんだろうけど、やっぱり俺には解せないね。

シーズン中なら、そんな策もありだとしても、日本シリーズの舞台だぜ。全てのゲームが大切で、落としていい試合なんてない。１戦、１勝の重みが違う。第２戦は才木でいくものだとばかり思っていた。それは最終戦までもつれた時に６戦・村上、７戦・才木と、ともに中６日と万全の状態で使うことができるからさ。それとも、才木に何かアクシデントでもあったのかい？ ２回には山川の３ランを含めて６点。ソフトバンク打線に完全に火が付いてしまって、展開は全く分からなくなったな。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）