◆報知新聞社後援 ▽第４３回全日本大学女子駅伝対校選手権（２６日、弘進ゴムアスリートパーク仙台発着＝６区間３８・０キロ）

城西大が２時間３分２８秒で２０００年以来２５年ぶり３度目の優勝を飾った。１区の本間香（きょう、１年）の区間新記録から首位を走り続け、５区の本沢美桜（２年）で３位に後退も、トップと１分１７秒差で迎えた最終６区で主将の金子陽向（ひなた、４年）が区間新記録の猛追。ラスト約１キロで大東大を抜いて首位を奪い返し、杜（もり）の都に復活の大逆転勝利を刻んだ。（雨、１５・５度、湿度８９％、北北東の風１・１メートル＝スタート時）

優勝の立役者となった金子のシューズにメッセージがあった。「ひなちゃんスマイル」。書いたのは、１年時からチームの主力として活躍しながらこの日、４年生で唯一メンバー入りを逃した高橋葵だった。７月に学生世界一を決めるワールドユニバーシティゲームズ（ドイツ）代表にも入ったが、駅伝シーズンに調子を上げきれなかった。悔しさもあったが、「ニコニコで帰ってきてくれたら」と高橋は、金子を送り出した。ゴールを見届けると「おめでとう、かっこよかったよ」と声をかけた。

４年生の選手３人は「日本一」を目指して城西大に入学した。今回は一緒に目標を達成できなかったが、雪辱の機会はある。１２月の富士山駅伝へ「絶対にチームに貢献できる走り、存在感を示したい」と高橋が言えば、金子も「最後は４年生３人でしっかり走って頂点を持って帰りたい」ときっぱり。次こそ、友情のタスキをつなぎ、歓喜の瞬間を分かち合う。（手島 莉子）