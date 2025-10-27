»È¤¨¤Í¤§¤Ê¡¢¤ª¤Ã¤µ¤ó¡Ä¡ÒÂà¿¦¶â2,200Ëü±ß¡Ó62ºÐÃËÀ¡£21ºÐ¡¦ÀèÇÚ¥Ð¥¤¥È¤ÎÅÜ¹æ¤Ë¥Ó¥¯¥ê¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ò»þµë1,580±ß¡Ó°û¿©¥Ð¥¤¥È¤òÂ³¤±¤ë¥ï¥±
½½Ê¬¤ÊÂà¿¦¶â¤äÃùÃß¤¬¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤¨¤ÆÆ¯¤¯¥·¥Ë¥¢¤¿¤Á¡£ ¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÁª¤Ö¿Í¤µ¤¨¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤Ê¤¼¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°ã¤¦·Ê¿§¤¬¤ß¤¿¤¤¡ÄºÆ½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÄêÇ¯¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬
¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡ª¡×
¤Èµï¼ò²°¤Î¿ßË¼¤«¤é°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤³Ý¤±À¼¤Ç·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿º´Æ£·ò°ì¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦61ºÐ¡Ë¡£´·¤ì¤Ê¤¤¼ê¤Ä¤¤Ç»®¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤òÃíÊ¸¤¹¤ëÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¡¢¿ßË¼¤Ç¤ÏÆé¤¬²Ð¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ç®µ¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÅö½ë¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Î³Û¤Ë¤Ï´À¤¬Þú¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê²ÈÅÅ¥á¡¼¥«¡¼¤ÇÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â·î¼ý¤Ï100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿ºÝ¤ÎÂà¿¦¶â¤â3,200Ëü±ß¤È½áÂô¤Ç¤·¤¿¡£
ÄêÇ¯¸å¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Âà¿¦¡£»Å»ö¤«¤é¤â´°Á´°úÂà¡¡¢¸½ºßÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÇºÆ¸ÛÍÑ¡¡£Å¾¿¦¡¡¤ÈÂç¤¤¯3¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤âÆ±ÍÍ¡£¤½¤³¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢£¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú´ë¶È¤ÎÄêÇ¯Ç¯Îð¡Û
ÄêÇ¯À©¤¬¤¢¤ë´ë¶È¡Ä94.4¡ó
¡¼ÄêÇ¯60ºÐ¡Ä72.3¡ó
¡¼ÄêÇ¯61¡Á64ºÐ¡Ä2.6¡ó
¡¼ÄêÇ¯65ºÐ¡Ä21.1¡ó
¡¼ÄêÇ¯66ºÐ°Ê¾å¡Ä3.5¡ó
½Ð½ê¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¡Ù
¡ÖÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸²ñ¼Ò¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ã¤¦·Ê¿§¤¬¸«¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÍê¤ê¤ËºÆ½¢¿¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¾Á°¤ÎÃÎ¤ì¤¿²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·Í½ÁÛ¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢Å¾¿¦³èÆ°¤Ï¸·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢µá¿Í¤â·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÂç´ë¶È¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ¸¤«¤»¤ë»Å»ö¡×¤Ï¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¡£µá¿Í¤Ë±þÊç¤Ï¤·¤Æ¤ß¤ë¤â¤Î¤Î½ñÎà¿³ºº¤âÄÌ¤é¤Ê¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤«¤é¤â¡Ö°ã¤¦»Å»ö¤â»ëÌî¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ê¤«»Å»ö¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë²×Î©¤Á¤ò³Ð¤¨¡¢²È¤Ç¤â¶òÃÔ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Å¾¿¦³èÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¡¢¤¿¤À²È¤Ç¥´¥í¥´¥í¤¹¤ëÆü¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¡¢»Å»ö¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£¤ª¶â¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡½¡½¡×¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢ºÊ¤«¤é¥¥Ä¥¤¤Ò¤È¸À¡£
¡Ö1ÆüÃæ²È¤Ë¤¤¤Æ¤â²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÃÖÊª¤è¤ê¥Ò¥É¥¤¡×
³Î¤«¤Ë¡¢²È»ö¤ò¼êÅÁ¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À½Ð¤µ¤ì¤¿¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤ë¤À¤±¡£²È¤Ë¤¤¤ÆºÊ¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤é¡¢Ìò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤ÃÖÊª°Ê²¼¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
µï¼ò²°¥Ð¥¤¥È¤Ç°Õ³°¤ËÌò¤ËÎ©¤Ä¡Ö¸µ¡¦Âç´ë¶ÈÉôÄ¹¡×¤Î¸ª½ñ
²È¤Ë¤¤¤ë¤Î¤âµï¤¿´®¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê³°½Ð¤¹¤ë¤â¡¢ÆÃ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢½¢¿¦³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤À¤á¤«¡½¡½¡×¤È¤¿¤áÂ©¤Ð¤«¤ê¤ò¤Ä¤¯À¸³è¤â¥¤¥ä¤À¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤¤¤Ã¤¿µï¼ò²°¤ÇÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÊç½¸¡×¤ÎÅ½¤ê»æ¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¡¢°û¿©Å¹¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÜµÒ¶È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ²±¤Ç¤¹¡×
²È¤Ë¤¤¤Æ¤âºÊ¤ÎÌÜ¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÅ¾¿¦³èÆ°¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥È¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡½¡½¤³¤ì¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬µï¼ò²°¤Î¿ßË¼¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Ð°Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥·¥Ë¥¢¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡Û
¼ýÆþ¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤é¡Ä41.6¡ó
Æ¯¤¯¤Î¤ÏÂÎ¤Ë¤è¤¤¤«¤é¡¿Ï·²½ËÉ»ß¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä20.2¡ó
»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡¿¼«Ê¬¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡Ä17.0¡ó
»Å»ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ§¿Í¤äÃç´Ö¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡Ä4.0¡ó
½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù
¤·¤«¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤³¤í¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£60ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿º´Æ£¤µ¤ó¤Ë¶µ°é·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Î22ºÐ¤ÎÃËÀ¡£¡Ö¾Íè¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅ¹¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¹â¤¤»Ö¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ã¼Ô¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½»Å»ö¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯¡¢¡Ö²¿ÅÙÆ±¤¸¤³¤È¸À¤ï¤»¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡Ö»´¤á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£40¤â²¼¤Î¼ã¼Ô¤ËÀâ¶µ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
»Å»ö¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«´·¤ì¤º¡¢¤Þ¤¿°µÅÝÅª¤ËÇ¯²¼¤Î¥Ð¥¤¥ÈÃç´Ö¤«¤éÅÜ¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Ë¡¢ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Æ¤¹¤Ç¤Ë8¥õ·î¡£»þµë¤Ï1,380±ß¤«¤é1,580±ß¤È¡¢200±ß¤Û¤É¥¢¥Ã¥×¡£¾¯¤·¤º¤Ä¡¢»Å»ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»Å»ö¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¸µ¡¦Âç´ë¶ÈÉôÄ¹¡×¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤«¤é¤«¡¢³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤«¤é¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤«¡£
¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢ÀÎ¤Î¸ª½ñ¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤ó¤Æ»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
Åö½é¡¢»´¤á¤Ê»×¤¤¤Ð¤«¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¼¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡£Ç¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÂ³¤±¤è¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î»²¹Í»ñÎÁ¡Ï
½Ð½ê¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ØÎáÏÂ4Ç¯½¢Ï«¾ò·ïÁí¹çÄ´ºº¡Ù
½Ð½ê¡§Æâ³ÕÉÜ¡ØÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ ¹âÎð¼Ô¤Î·ò¹¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡Ù